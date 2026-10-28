Botaniczna Piątka wraca z jesiennymi nowościami! Wydarzenie pełne atrakcji

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Rusza jesienna edycja Botanicznej Piątki.
Jesienna edycja obejmuje aż 14 miejscowości, oferując biegaczom możliwość rywalizacji i aktywnego wypoczynku w jednych z najpiękniejszych terenów zielonych w Polsce i nie tylko. Na liście lokalizacji w Polsce znalazły się: Radzionków, Kielce, Łódź, Lublin, Olsztyn, Warszawa, Poznań, Stradomia, Przelewice, Bydgoszcz, Mikołów, Zielona Góra i Gdynia. Wisienką na torcie będzie pierwsza edycja Botanic Five w Ogrodzie Botanicznym w Litewskim mieście Kowno. Unikalny charakter miejsc gwarantuje biegaczom niezapomniane przygody na trasie – od nadmorskich krajobrazów, po zabytkowe ogrody botaniczne i arboreta.
Czym jest Botaniczna Piątka?
To popularny cykl biegów przełajowych o dystansie 5 kilometrów organizowany w ogrodach botanicznych i arboretach. Biegi te charakteryzuje możliwość startu w ‘grupie zielonej’ – czyli grupie z wydłużonym limitem czasu (aż 75 minut). Dłuższy limit pozwala na pokonywanie dystansu według sloganu ‘Biegaj – maszeruj – spaceruj!’.
Magia jesiennej edycji
Choć Botaniczna Piątka odbywa się w różnych porach roku – zimą, wiosną, latem i jesienią – to właśnie edycja jesienna cieszy się szczególnym uznaniem uczestników. Przyczyny tego fenomenu są wielowymiarowe:
Niezwykła sceneria wizualna: Ogrody botaniczne jesienią przeżywają prawdziwą eksplozję barw. Drzewa liściaste – klony, dęby, buki czy miłorzęby – tworzą niezwykły, kolorowy baldachim nad głowami biegaczy, a ziemię pokrywa dywan szeleszczących liści.
Idealne warunki atmosferyczne: Umiarkowane temperatury, charakterystyczne dla przełomu października i listopada, sprzyjają wysiłkowi fizycznemu. Brak upałów ogranicza ryzyko przegrzania organizmu, a rześkie powietrze ułatwia oddychanie.
Specyficzny klimat: Poranne mgły osiadające na trawnikach, zapach mokrej ziemi i opadłych liści tworzą niezapomnianą, niemal wręcz hipnotyzującą atmosferę.
Trasa biegu
Nawierzchnia bywa zróżnicowana. Biegacze muszą zmierzyć się z utwardzonym szutrem, ubitym ziemistym podłożem, a niekiedy z odcinkami pokrytymi wilgotnymi liśćmi, co wymaga dodatkowej uwagi, odpowiedniego obuwia oraz stabilnego stawiania kroków. Ukształtowanie terenu zależy od konkretnej lokalizacji – od zupełnie płaskich alej (np. w Łodzi czy Warszawie) po łagodne podbiegi i zbiegi w arboretach zlokalizowanych na bardziej pofałdowanym terenie (Gdynia, Bydgoszcz, Lublin).
Wydarzenie dla każdego
Siła Botanicznej Piątki tkwi w jej otwartym i rodzinnym charakterze. Organizatorzy dbają o to, by impreza przyciągała uczestników w każdym wieku i o różnym poziomie zaawansowania. Bieg na 5 km o różnych limitach czasowych:
- Grupa zielona; 75 minut
- Grupa niebieska/żółta/czerwona; 45 minut
Na uwagę zasługują również biegi dla najmłodszych. W Botanicznej Piątce na dzieci czekają aż 4 dystanse przypisane do rocznika naszej pociechy. Dystanse dziecięce mierzą od 150 do 1000 metrów.
Pamiątka z Botanicznej Piątki – medal
Znakiem rozpoznawczym imprez z cyklu Botaniczna Piątka są wyjątkowe, kolekcjonerskie medale wręczane na mecie każdemu finiszującemu zawodnikowi. W edycji jesiennej każdy uczestnik, który pokonał dystans otrzyma pamiątkowy medal z różą – kwiatem przewodnim jesiennej Botanicznej Piątki.
Wymiar ekologiczny i edukacyjny
Botaniczna Piątka to coś więcej niż rywalizacja sportowa. Wydarzenie niesie za sobą silny przekaz proekologiczny i edukacyjny. Zapisując się na bieg, uczestnicy często wspierają działalność samych ogrodów botanicznych, gdyż część środków z wpisowego przeznaczana jest na ich utrzymanie, pielęgnację roślin czy rozwój infrastruktury edukacyjnej. Dodatkowo przed lub po biegu zawodnicy oraz kibice mają możliwość zwiedzania ogrodu, poznawania rzadkich gatunków roślin oraz udziału w warsztatach czy prelekcjach przyrodniczych organizowanych przy okazji wydarzenia. To doskonała lekcja biologii i ekologii w praktyce.
Botaniczna Piątka & Botanic Five – edycja jesienna 2026 – daty i miasta
- 03.10 – Radzionków – Śląski Ogród Botaniczny w Radzionkowie
- 04.10 – Kielce – Ogród Botaniczny Geonatura
- 10.10 – Łódź – Łódzki Ogród Botaniczny
- 11.10 – Lublin – Ogród Botaniczny UMCS
- 17.10 - Olsztyn - Leśne Arboretum Warmii i Mazur w Kudypach
- 18.10 – Kowno – Ogród Botaniczny w Kownie / Botanic Five
- 18.10 – Warszawa – Ogród Botaniczny PAN
- 24.10 – Poznań – Ogród Botaniczny UAM
- 25.10 – Przelewice – Ogród Dendrologiczny w Przelewicach
- 25.10 – Stradomia – Arboretum Leśne im. Prof. Stefana Białoboka w Stradomii Dolnej
- 31.10 – Bydgoszcz – Ogród Botaniczny Myślęcinek
- 07.11 – Mikołów – Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie
- 15.11 – Zielona Góra – Ogród Botaniczny UZ
- 21.11 – Gdynia – Leśny Ogród Botaniczny Marszewo
Dlaczego warto wziąć udział?
Jesienna edycja Botanicznej Piątki to idealne podsumowanie sezonu biegowego lub doskonały motywator do utrzymania aktywności fizycznej w okresie, gdy dni stają się krótsze, a pogoda zachęca do zostania w domu. Bieg w tak wyjątkowym otoczeniu daje ogromną dawkę endorfin, pozwala zachwycić się pięknem zmieniającej się natury i spędzić wartościowy czas z rodziną lub przyjaciółmi.