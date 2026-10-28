Botaniczna Piątka wraca z jesiennymi nowościami! Wydarzenie pełne atrakcji

Rusza jesienna edycja Botanicznej Piątki.

Jesienna edycja obejmuje aż 14 miejscowości, oferując biegaczom możliwość rywalizacji i aktywnego wypoczynku w jednych z najpiękniejszych terenów zielonych w Polsce i nie tylko. Na liście lokalizacji w Polsce znalazły się: Radzionków, Kielce, Łódź, Lublin, Olsztyn, Warszawa, Poznań, Stradomia, Przelewice, Bydgoszcz, Mikołów, Zielona Góra i Gdynia. Wisienką na torcie będzie pierwsza edycja Botanic Five w Ogrodzie Botanicznym w Litewskim mieście Kowno. Unikalny charakter miejsc gwarantuje biegaczom niezapomniane przygody na trasie – od nadmorskich krajobrazów, po zabytkowe ogrody botaniczne i arboreta.

Czym jest Botaniczna Piątka?

To popularny cykl biegów przełajowych o dystansie 5 kilometrów organizowany w ogrodach botanicznych i arboretach. Biegi te charakteryzuje możliwość startu w ‘grupie zielonej’ – czyli grupie z wydłużonym limitem czasu (aż 75 minut). Dłuższy limit pozwala na pokonywanie dystansu według sloganu ‘Biegaj – maszeruj – spaceruj!’.

Magia jesiennej edycji

Choć Botaniczna Piątka odbywa się w różnych porach roku – zimą, wiosną, latem i jesienią – to właśnie edycja jesienna cieszy się szczególnym uznaniem uczestników. Przyczyny tego fenomenu są wielowymiarowe:

Niezwykła sceneria wizualna: Ogrody botaniczne jesienią przeżywają prawdziwą eksplozję barw. Drzewa liściaste – klony, dęby, buki czy miłorzęby – tworzą niezwykły, kolorowy baldachim nad głowami biegaczy, a ziemię pokrywa dywan szeleszczących liści.

Idealne warunki atmosferyczne: Umiarkowane temperatury, charakterystyczne dla przełomu października i listopada, sprzyjają wysiłkowi fizycznemu. Brak upałów ogranicza ryzyko przegrzania organizmu, a rześkie powietrze ułatwia oddychanie.

Specyficzny klimat: Poranne mgły osiadające na trawnikach, zapach mokrej ziemi i opadłych liści tworzą niezapomnianą, niemal wręcz hipnotyzującą atmosferę.

Trasa biegu

Nawierzchnia bywa zróżnicowana. Biegacze muszą zmierzyć się z utwardzonym szutrem, ubitym ziemistym podłożem, a niekiedy z odcinkami pokrytymi wilgotnymi liśćmi, co wymaga dodatkowej uwagi, odpowiedniego obuwia oraz stabilnego stawiania kroków. Ukształtowanie terenu zależy od konkretnej lokalizacji – od zupełnie płaskich alej (np. w Łodzi czy Warszawie) po łagodne podbiegi i zbiegi w arboretach zlokalizowanych na bardziej pofałdowanym terenie (Gdynia, Bydgoszcz, Lublin).

Wydarzenie dla każdego

Siła Botanicznej Piątki tkwi w jej otwartym i rodzinnym charakterze. Organizatorzy dbają o to, by impreza przyciągała uczestników w każdym wieku i o różnym poziomie zaawansowania. Bieg na 5 km o różnych limitach czasowych:

Grupa zielona; 75 minut

Grupa niebieska/żółta/czerwona; 45 minut

Na uwagę zasługują również biegi dla najmłodszych. W Botanicznej Piątce na dzieci czekają aż 4 dystanse przypisane do rocznika naszej pociechy. Dystanse dziecięce mierzą od 150 do 1000 metrów.

Pamiątka z Botanicznej Piątki – medal

Znakiem rozpoznawczym imprez z cyklu Botaniczna Piątka są wyjątkowe, kolekcjonerskie medale wręczane na mecie każdemu finiszującemu zawodnikowi. W edycji jesiennej każdy uczestnik, który pokonał dystans otrzyma pamiątkowy medal z różą – kwiatem przewodnim jesiennej Botanicznej Piątki.

Wymiar ekologiczny i edukacyjny

Botaniczna Piątka to coś więcej niż rywalizacja sportowa. Wydarzenie niesie za sobą silny przekaz proekologiczny i edukacyjny. Zapisując się na bieg, uczestnicy często wspierają działalność samych ogrodów botanicznych, gdyż część środków z wpisowego przeznaczana jest na ich utrzymanie, pielęgnację roślin czy rozwój infrastruktury edukacyjnej. Dodatkowo przed lub po biegu zawodnicy oraz kibice mają możliwość zwiedzania ogrodu, poznawania rzadkich gatunków roślin oraz udziału w warsztatach czy prelekcjach przyrodniczych organizowanych przy okazji wydarzenia. To doskonała lekcja biologii i ekologii w praktyce.

Botaniczna Piątka & Botanic Five – edycja jesienna 2026 – daty i miasta

03.10 – Radzionków – Śląski Ogród Botaniczny w Radzionkowie

04.10 – Kielce – Ogród Botaniczny Geonatura

10.10 – Łódź – Łódzki Ogród Botaniczny

11.10 – Lublin – Ogród Botaniczny UMCS

17.10 - Olsztyn - Leśne Arboretum Warmii i Mazur w Kudypach

18.10 – Kowno – Ogród Botaniczny w Kownie / Botanic Five

18.10 – Warszawa – Ogród Botaniczny PAN

24.10 – Poznań – Ogród Botaniczny UAM

25.10 – Przelewice – Ogród Dendrologiczny w Przelewicach

25.10 – Stradomia – Arboretum Leśne im. Prof. Stefana Białoboka w Stradomii Dolnej

31.10 – Bydgoszcz – Ogród Botaniczny Myślęcinek

07.11 – Mikołów – Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie

15.11 – Zielona Góra – Ogród Botaniczny UZ

21.11 – Gdynia – Leśny Ogród Botaniczny Marszewo

Dlaczego warto wziąć udział?

Jesienna edycja Botanicznej Piątki to idealne podsumowanie sezonu biegowego lub doskonały motywator do utrzymania aktywności fizycznej w okresie, gdy dni stają się krótsze, a pogoda zachęca do zostania w domu. Bieg w tak wyjątkowym otoczeniu daje ogromną dawkę endorfin, pozwala zachwycić się pięknem zmieniającej się natury i spędzić wartościowy czas z rodziną lub przyjaciółmi.