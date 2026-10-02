Przecieki ze zgrupowania reprezentacji Polski. Zagra Robert Lewandowski?

Jan Urban zabiera głos przed starciem Polska - Rumunia

Głównym założeniem przed startem rywalizacji w Lidze Narodów był powrót do dywizji A, z której nasza kadra spadła za czasów urzędowania Michała Probierza. Niestety, po dwóch pierwszych kolejkach sytuacja wygląda na tyle źle, że trzeba się raczej martwić o utrzymanie w na drugim poziomie rozgrywek. Zawodnicy zgromadzili do tej pory zaledwie jeden punkt po domowym remisie z Bośnią i Hercegowiną, z kolei na wyjeździe zanotowali bolesną porażkę 1:3 ze Szwecją. Wygrana w starciu z Rumunami dałaby jeszcze szanse na powrót do rywalizacji o awans. Wokół drużyny narodowej panuje jednak napięta atmosfera, a w przestrzeni publicznej coraz częściej debatuje się o zwolnieniu Jana Urbana, na którego miejsce rzekomo szykowany jest Jerzy Brzęczek. Obecny szkoleniowiec postanowił skomentować te doniesienia w trakcie spotkania z dziennikarzami.

Jan Urban szczerze o ryzyku zwolnienia. Trener zabrał głos przed arcyważnym meczem

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Selekcjoner skomentował sprawę bez owijania w bawełnę. Jan Urban dodał jednak od razu, że nadmierne analizowanie takich scenariuszy jest błędem, ponieważ odbiera koncentrację niezbędną do wykonania zadania. Drużyna ma skupiać się wyłącznie na zbliżającym się spotkaniu z reprezentacją Rumunii, ponieważ ewentualny triumf otworzy szansę na awans. Przy okazji tej rywalizacji w mediach zaroiło się od rozmaitych doniesień dotyczących wyjściowego składu. Dziennikarze informują, że w formacji ofensywnej najprawdopodobniej wystąpi Robert Lewandowski, którego partnerem w ataku ma być Karol Świderski.

Przewidywane zestawienie na mecz Polska - Rumunia. Robert Lewandowski w składzie

Zestawienie przygotowane przez ekspertów może budzić u kibiców pewne zaskoczenie. Jako pierwszy hipotetyczną jedenastkę podał Tomasz Włodarczyk z serwisu Meczyki.pl. Zgodnie z tymi doniesieniami, między słupkami zagra Marcin Bułka, natomiast czteroosobowy blok defensywny utworzą Przemysław Frankowski, Jakub Kiwior, Jan Bednarek oraz Matty Cash. W środkowej strefie boiska wystąpią Wiktor Nowak oraz Piotr Zieliński, zaś na skrzydłach szansę dostaną Nikola Zalewski i Sebastian Szymański. Odpowiedzialnym za atak będzie Robert Lewandowski, którego delikatnie z głębi wspomoże Karol Świderski. Niewykluczone jest także inne rozwiązanie taktyczne – Szymański może zostać przesunięty do środka, Świderski usiądzie na ławce, a na skrzydle zamelduje się Oskar Pietuszewski. Ostateczne słowo będzie należało do Jana Urbana, a szkoleniowiec udowodnił już w przeszłości, że lubi zszokować swoimi decyzjami.

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Zdjęcia: Kadrowicze Jana Urbana trenują przed rywalizacją z Rumunią

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