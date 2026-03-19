Warszawa otwiera sezon biegowy z rekordową liczbą biegaczy. 33 tysiące zawodników na starcie jubileuszowego 20. Półmaratonu Warszawskiego i New Balance Biegu na Piątkę

To będzie największy bieg uliczny, jaki kiedykolwiek odbył się w Polsce. 25 tysięcy biegaczy na dystansie półmaratonu (21,0975 km) i 8 tysięcy uczestników New Balance Biegu na Piątkę (5 km) - to liczby, które stawiają warszawski weekend biegowy w gronie najważniejszych imprez sportowych w tej części Europy. Pakiety startowe na Półmaraton wyprzedały się dwa miesiące przed biegiem.

Niedziela, w drugiej połowie marca od lat otwiera w Warszawie wiosenny sezon biegów ulicznych. W tym roku inauguracja ma szczególne znaczenie - jubileusz 20-lecia Półmaratonu i rekordowa skala wydarzenia potwierdzają, że stolica jest dzisiaj najważniejszym punktem na biegowej mapie Polski. To tutaj padają kolejne rekordy frekwencji, tutaj co roku rośnie liczba zagranicznych uczestników, a bieganie dawno przestało być wyłącznie sportem - stało się miejskim świętem, łączącym mieszkańców, kibiców i artystów.

Od kameralnego biegu do europejskiej elity

Półmaraton Warszawski w ciągu dwóch dekad przeszedł drogę od kameralnego biegu do jednego z największych i najważniejszych wydarzeń biegowych w Europie. Rok temu na trasie pojawiło się blisko 15 tysięcy uczestników. Bieg posiada prestiżowy status Elite Label przyznawany przez World Athletics - wyróżnienie dla imprez spełniających najwyższe standardy sportowe i organizacyjne na świecie.

Dwadzieścia lat temu startowaliśmy z kilkoma tysiącami biegaczy i marzeniem, żeby Warszawa miała swój wielki bieg. Dziś na starcie staje 25 tysięcy osób z kilkudziesięciu krajów, a organizacja tego biegu jest na poziomie światowego topu - współpracowaliśmy z ekspertami, którzy wspierali logistykę najbardziej prestiżowych maratonów świata. Ale to, co mnie najbardziej cieszy, to fakt, że ten bieg naprawdę łączy ludzi. Niemal co trzeci uczestnik to przedstawiciel pokolenia Gen Z, rośnie udział biegaczy zagranicznych, a kibice na trasie tworzą atmosferę, jakiej nie ma nigdzie indziej - mówi Marek Tronina, dyrektor Fundacji „Maraton Warszawski”.

Warszawa - stolica biegania

Półmaraton Warszawski to dziś jedno z największych wydarzeń sportowych w kalendarzu stolicy, które angażuje nie tylko biegaczy, ale także dziesiątki tysięcy kibiców i mieszkańców. Start punktualnie o 11:00 odbędzie się na Moście Poniatowskiego, trasa prowadzi przez pięć warszawskich dzielnic i najbardziej charakterystyczne miejsca miasta: Aleje Jerozolimskie, Nowy Świat, Krakowskie Przedmieście, okolice Pałacu Prezydenckiego i Zamku Królewskiego, Żoliborz, Bielany, z metą na błoniach PGE Narodowego.

Let’s Run This Party! - muzyka, kibicowanie i energia miasta

Hasło „Let’s Run This Party!” to zapowiedź niepowtarzalnej, muzyczno-imprezowej oprawy. Na trasie biegu pojawi się aż 40 muzycznych punktów kibicowania, a uczestnicy otrzymają pamiątkowy medal stylizowany na płytę winylową - symbol tej wyjątkowej edycji. Specjalnie na jubileusz powstał oficjalny utwór, wydany na winylu.

Na pierwszy rzut oka wytwórnia muzyczna i bieg uliczny to dwa różne światy, ale tak naprawdę łączy je energia, emocje i rytm. Jako Kayax przygotowaliśmy coś wyjątkowego: trzy zespoły z naszej stajni zagrają na trasie półmaratonu, a na mecie na biegaczy będzie czekała Reni Jusis, która zagra DJ set - mówi Tomik Grewiński, biegacz i właściciel wytwórni Kayax Production & Publishing.

Organizatorzy szykują też niespodziankę dla biegaczy. Gdzieś na trasie, w jednej z 40 stref kibicowania, pojawi się Mery Spolsky - i zagra prosto z ulicy na jednym z punktów kibicowania. Dokładna lokalizacja pozostaje tajemnicą.

Granie dla publiczności, która przebiega obok to zupełnie nowe doświadczenie i nie mogę się go doczekać. Gdzie dokładnie będę? Tego nie zdradzę, ale obiecuję, że biegacze, którzy mnie usłyszą, dostaną zastrzyk energii na resztę trasy. Przyjdźcie, kibicujcie, szukajcie mnie, warto tam być! - mówi Mery Spolsky, artystka i piosenkarka.

Wysoki poziom sportowy i walka o rekordy

Jubileuszowa edycja to nie tylko masowe święto biegania, ale również rywalizacja na najwyższym poziomie. Warszawska trasa od lat uchodzi za jedną z najszybszych w tej części Europy, a w niedzielę na starcie pojawi się silna obsada międzynarodowej elity oraz czołowi polscy zawodnicy.

Przy swoich kibicach biega się świetnie, ten doping wzmacnia, pomaga przejść kryzys i biec po dobry wynik. I to mi jest potrzebne, bo jestem w życiowej formie i wiem, że w niedzielę mogę pobić swój rekord życiowy - mówi Elżbieta Glinka, rekordzistka Polski w biegu na 10 km.

Pamiętam pierwsze edycje, od tego zaczęło się bieganie w Polsce. Nie było nas wielu, a Warszawa przecierała oczy ze zdziwienia, co my tu robimy. A teraz? Warszawa stała się stolicą sportu, także amatorskiego. 25 tysięcy ludzi na starcie jednego biegu - to coś niesamowitego. W niedzielę będziemy na trasie z moim synem, którego wtedy, w 2006 roku nie było na świecie. A teraz razem startujemy! Cieszę się, że tak duże wydarzenia są też miejscem do rozmowy o tym, jak dbać o siebie, jak żyć zdrowo i mądrze się odżywiać - mówi Robert Korzeniowski, czterokrotny mistrz olimpijski, ambasador Nice To Fit You i uczestnik pierwszych edycji Półmaratonu Warszawskiego.

Jubileuszowa edycja ma swoich wyjątkowych bohaterów. 27 osób ukończyło wszystkie 19 dotychczasowych edycji Półmaratonu Warszawskiego i każda z nich stanie na starcie również w niedzielę, by zamknąć okrągłą dwudziestkę. To pokolenie Półmaratonu Warszawskiego, ludzie, którzy współtworzyli historię tego biegu krok po kroku, edycja po edycji.

Przez dwadzieścia lat z tego biegu zrobiła się rodzina. Pamiętam czasy, kiedy na metę wbiegałeś praktycznie sam - cisza, pusto. Dziś biegniesz w tłumie, ludzie sprintują, adrenalina rośnie, a po bokach słyszysz kibiców. Ta zmiana jest niesamowita - mówi Michał Skwirut, uczestnik wszystkich edycji Półmaratonu Warszawskiego.

New Balance Bieg na Piątkę

Półmaraton to nie jedyne wydarzenie niedzielnego weekendu. O godzinie 9:00, dwie godziny przed startem półmaratonu, na trasę wyruszy 8 tysięcy uczestników New Balance Biegu na Piątkę. To propozycja zarówno dla osób rozpoczynających swoją przygodę z bieganiem, jak i dla tych, którzy chcą poczuć jubileuszową atmosferę w krótszej formule.

"New Balance Bieg na Piątkę to idealna okazja na debiut w biegu ulicznym i na ściganie się o nową życiówkę - zwłaszcza, że trasa jest naprawdę szybka! Rekomenduję i polecam taki start każdemu, kto nie czuje się na siłach by zmierzyć się z półmaratonem, a chce poczuć energię i magię wielkiego jubileuszu - podkreśla Ola Guzik z New Balance Run Club".

Transmisja online dla kibiców

22 marca półmaraton będzie można śledzić na żywo w internecie. Transmisja rozpocznie się o godzinie 10:45 na oficjalnym kanale YouTube Maratonu Warszawskiego oraz na stronie sport.tvp.pl. Kilkanaście kamer, ujęcia z drona, reporterzy na trasie i studio z ekspertami oddadzą atmosferę biegu. Relacja dostępna będzie bezpłatnie dla kibiców w Polsce i za granicą.

Informacje praktyczne

20. Półmaraton Warszawski wystartuje w niedzielę 22 marca o godzinie 11:00 z mostu Poniatowskiego. New Balance Bieg na Piątkę rozpocznie się o godzinie 9:00 na Wybrzeżu Szczecińskim. Meta obu biegów zlokalizowana jest na błoniach PGE Narodowego. W związku z wydarzeniem wprowadzone zostaną czasowe zmiany w organizacji ruchu drogowego. Szczegóły dostępne są na stronie.

Fundacja „Maraton Warszawski” tworzy największe wydarzenia biegowe w Polsce. Jest organizatorem takich cyklicznych imprez jak Maraton Warszawski, Półmaraton Warszawski, Maraton Sztafet. Jest współorganizatorem Warszawskiej Triady Biegowej „Zabiegaj o Pamięć”: biegów Konstytucji 3 Maja, Powstania Warszawskiego i Niepodległości. Od lat promuje zdrowie, wspiera sport amatorski, prowadzi największy charytatywny program biegowy w Polsce - #BiegamDobrze i jest wydawcą kultowego portalu MagazynBieganie.pl.