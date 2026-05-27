„Co chcę, to mam” – drugi singiel Babiego Lata 2026 już dostępny. Gdzie i kiedy odbędzie się Erste Letnie Brzmienia 2026?

Babie Lato, czyli projekt specjalny festiwalu Erste Letnie Brzmienia, wraca po raz czwarty – w 2026 roku tworzą je Natalia Grosiak, BELA oraz Kathia. Nowy skład stawia na bardziej organiczne brzmienie – pełne gitar, żywych instrumentów i folkowej czułości. Tegoroczna odsłona została zapowiedziana singlem „Dwa słońca”, który otworzył nowy rozdział projektu. Z okazji tej premiery artystki zostały ambasadorkami programu Spotify EQUAL.

Kasia Sienkiewicz Sopot Hit Festiwal

„Co chcę, to mam” to drugi singiel tegorocznego składu Babiego Lata. Utwór skomponowany przez artystki i wyprodukowany przez Patricka The Pana, balansuje między alternatywnym popem a organicznym, żywym graniem. To piosenka o wiecznym nienasyceniu, podejmowaniu ryzyka, ale przede wszystkim o odwadze pójścia za głosem serca.

Babie Lato od początku budowane jest wokół idei kobiecej współpracy i wspólnego tworzenia – każda edycja to nowy skład, nowa estetyka i autorski repertuar tworzony specjalnie na potrzeby projektu. W poprzednich latach w Babim Lecie brały udział m.in. Natalia Kukulska, Brodka, Margaret, Rosalie., Bovska, Zalia czy Sara James.

Babie Lato będzie można usłyszeć na żywo podczas wszystkich koncertów trasy Erste Letnie Brzmienia 2026. Festiwal po raz kolejny odwiedzi Kraków, Warszawę, Gdańsk, Wrocław i Poznań, a w line-upie znaleźli się m.in. Kaśka Sochacka, Vito Bambino, Mrozu, Kacperczyk, Ralph Kaminski, Ewa Farna, Natalia Szroeder, Julia Wieniawa, Xxanaxx, Bass Astral oraz projekty specjalne: Babie Lato, „Brodka gra Grandę” i Grzegorz Turnau z orkiestrą symfoniczną. Karnety oraz bilety jednodniowe dostępne są na stronie www.ersteletniebrzmienia.pl.

Harmonogram Erste Letnie Brzmienia 2026

24-25 lipca – Kraków

7-8 sierpnia – Warszawa

21-22 sierpnia – Gdańsk

28-29 sierpnia – Wrocław

4-5 września – Poznań

Liber o współpracy z Sylwią Grzeszczak: