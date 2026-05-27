„Co chcę, to mam” – drugi singiel Babiego Lata 2026 już dostępny. Gdzie i kiedy odbędzie się Erste Letnie Brzmienia 2026?

Dominika Bany
Dominika Bany
2026-05-27 10:42

Babie Lato 2026 z kolejną premierą! Po „Dwóch słońcach” Natalia Grosiak, BELA i Kathia prezentują kolejny utwór zapowiadający tegoroczną odsłonę projektu specjalnego festiwalu Erste Letnie Brzmienia. „Co chcę, to mam” to piosenka o odwadze, by zaufać sobie – nawet wtedy, gdy oznacza to ryzyko. Babie Lato zagra we wszystkich miastach trasy Erste Letnie Brzmienia 2026.

Babie Lato 2026

i

Autor: Materiały prasowe/ Materiały prasowe

Babie Lato, czyli projekt specjalny festiwalu Erste Letnie Brzmienia, wraca po raz czwarty – w 2026 roku tworzą je Natalia Grosiak, BELA oraz Kathia. Nowy skład stawia na bardziej organiczne brzmienie – pełne gitar, żywych instrumentów i folkowej czułości. Tegoroczna odsłona została zapowiedziana singlem „Dwa słońca”, który otworzył nowy rozdział projektu. Z okazji tej premiery artystki zostały ambasadorkami programu Spotify EQUAL.

Kasia Sienkiewicz Sopot Hit Festiwal

„Co chcę, to mam” to drugi singiel tegorocznego składu Babiego Lata. Utwór skomponowany przez artystki i wyprodukowany przez Patricka The Pana, balansuje między alternatywnym popem a organicznym, żywym graniem. To piosenka o wiecznym nienasyceniu, podejmowaniu ryzyka, ale przede wszystkim o odwadze pójścia za głosem serca.

Babie Lato od początku budowane jest wokół idei kobiecej współpracy i wspólnego tworzenia – każda edycja to nowy skład, nowa estetyka i autorski repertuar tworzony specjalnie na potrzeby projektu. W poprzednich latach w Babim Lecie brały udział m.in. Natalia Kukulska, Brodka, Margaret, Rosalie., Bovska, Zalia czy Sara James.

Polecany artykuł:

Męskie Granie Orkiestra 2026 niespodziewanie z drugim singlem! Tam brzmi "Tańcz…

Babie Lato będzie można usłyszeć na żywo podczas wszystkich koncertów trasy Erste Letnie Brzmienia 2026. Festiwal po raz kolejny odwiedzi Kraków, Warszawę, Gdańsk, Wrocław i Poznań, a w line-upie znaleźli się m.in. Kaśka Sochacka, Vito Bambino, Mrozu, Kacperczyk, Ralph Kaminski, Ewa Farna, Natalia Szroeder, Julia Wieniawa, Xxanaxx, Bass Astral oraz projekty specjalne: Babie Lato, „Brodka gra Grandę” i Grzegorz Turnau z orkiestrą symfoniczną. Karnety oraz bilety jednodniowe dostępne są na stronie www.ersteletniebrzmienia.pl.

Harmonogram Erste Letnie Brzmienia 2026

  • 24-25 lipca – Kraków
  • 7-8 sierpnia – Warszawa
  • 21-22 sierpnia – Gdańsk
  • 28-29 sierpnia – Wrocław
  • 4-5 września – Poznań

Liber o współpracy z Sylwią Grzeszczak:

Sylwia Grzeszczak i Liber
Galeria zdjęć 15
Letnie Brzmienia