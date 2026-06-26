Wakacyjny klimat bez konieczności wyjazdu za granicę. Suntago przyciąga nie tylko wodnymi atrakcjami

Choć kalendarzowe lato dopiero nabiera rozpędu, w Suntago wakacyjna atmosfera panuje nieprzerwanie od pierwszego dnia działalności obiektu. Największy zadaszony park wodny w Europie od lat przyciąga osoby szukające zarówno aktywnego wypoczynku, jak i chwili oddechu od codziennych obowiązków.

Położony 30 minut od Warszawy kompleks pozwala w kilka chwil przenieść się do świata palm, ciepłej wody i tropikalnego klimatu. Wewnątrz przez cały rok utrzymywana jest temperatura 32 stopni, a przestrzeń wypełnia ponad 700 prawdziwych, egzotycznych palm sprowadzonych z różnych części świata.

Wodne atrakcje dla małych i dużych

Suntago oferuje rozrywkę dla gości w każdym wieku. Na odwiedzających czeka aż 35 zjeżdżalni wodnych, basen z falą, rwąca rzeka, rzeka przygód oraz wodne place zabaw dla najmłodszych. Miłośnicy aktywnego wypoczynku mogą także spróbować swoich sił na maszynie Surf-Air, która pozwala poczuć emocje związane z surfowaniem bez konieczności wyjazdu nad ocean.

To miejsce, w którym można spędzić cały dzień, nie martwiąc się o pogodę. Bez względu na to, czy za oknem świeci słońce, czy pojawiają się letnie burze, tropikalny klimat pozostaje niezmienny.

Muzyczne rozpoczęcie lata pod palmami

Tegoroczny sezon letni w Suntago rozpoczął się wyjątkowo energetycznie. 20 czerwca park wodny wspólnie z Radiem ESKA zaprosił gości na wydarzenie pełne muzyki, konkursów i wakacyjnych atrakcji. Przez cały dzień nie brakowało pozytywnej energii, zabawy i okazji do korzystania z wodnych atrakcji w tropikalnym otoczeniu. Najważniejszym punktem programu był koncert Mesajaha, którego reggae’owe brzmienia idealnie wpisały się w atmosferę rozpoczynającego się lata. Event poprowadzili znani słuchaczom Radia ESKA Michu i Kama, którzy zadbali o świetną atmosferę przez całe wydarzenie.

6

Relaks wśród palm i wód termalnych

Nie wszyscy odwiedzają Suntago w poszukiwaniu adrenaliny. Wielu gości wybiera to miejsce ze względu na rozbudowaną strefę relaksu. Do dyspozycji są między innymi baseny mineralne oraz baseny z solą z Morza Martwego, cenioną za swoje właściwości pielęgnacyjne.

Na osoby powyżej 16 roku życia czeka również strefa Saunaria z 15 saunami tematycznymi, grotą solną i komorą śnieżną Mont Blanc. To propozycja dla tych, którzy chcą zwolnić tempo i poświęcić kilka godzin wyłącznie na regenerację

Wakacyjny wyjazd na dłużej

Osoby, którym jeden dzień nie wystarcza, mogą skorzystać z noclegu w Suntago Village. Kompleks 92 bungalowów położonych tuż obok parku wodnego pozwala przedłużyć pobyt i jeszcze dłużej cieszyć się wakacyjną atmosferą.

Na miejscu przygotowano przestrzenie do wypoczynku, miejsca do grillowania oraz atrakcje dla najmłodszych. Dzięki temu pobyt może stać się pomysłem zarówno na rodzinny weekend, jak i kilkudniowy letni wyjazd.

Wakacyjny nastrój tuż obok Warszawy

Suntago od lat udowadnia, że egzotyczny wypoczynek nie musi wiązać się z wielogodzinną podróżą. Połączenie wodnych atrakcji, stref relaksu, tropikalnej roślinności i letnich wydarzeń sprawia, że miejsce pozostaje jednym z najpopularniejszych kierunków na krótki urlop lub weekendowy odpoczynek. A kiedy do tego dochodzą koncerty i muzyczne eventy, wakacyjny klimat staje się jeszcze bardziej odczuwalny.

Tekst sponsorowany