Sosnowiec Fun Festival 2026. Trzy dni koncertów, atrakcji i wakacyjnej zabawy

Autor: Sosnowiec Fun Festival / Materiały prasowe

Muzyczne otwarcie wakacji

Sosnowiec Fun Festival na stałe wpisał się już w kalendarz najważniejszych miejskich wydarzeń. Tegoroczna edycja odbędzie się w dniach 3–5 lipca na terenie ArcelorMittal Park przy Placu Zagłębia, a wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Przez trzy dni mieszkańcy regionu i goście z całej Polski będą mogli korzystać z bezpłatnych koncertów oraz licznych atrakcji przygotowanych z myślą o całych rodzinach.

Organizatorzy postawili na różnorodność. Program został ułożony tak, by każdego dnia festiwal miał nieco inny charakter i trafiał do odbiorców o różnych muzycznych gustach.

– To będzie naprawdę mocne uderzenie na początek wakacji. Sosnowiec Fun Festival organizujemy trochę później niż w poprzednich latach, ale dawka muzycznych emocji i pozostałych atrakcji nie zmienia się – podkreśla Prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński.

Nie tylko festiwal. Jakie atrakcje oferuje Sosnowiec?

Przyjazd na Sosnowiec Fun Festival może być również świetną okazją do poznania samego miasta. Choć Sosnowiec wielu osobom wciąż kojarzy się przede wszystkim z przemysłową historią Zagłębia Dąbrowskiego, dziś ma do zaoferowania znacznie więcej. To miasto pełne zielonych przestrzeni, ciekawych zabytków i miejsc idealnych do aktywnego wypoczynku.

W wolnej chwili warto odwiedzić Park Sielecki, zajrzeć do historycznego Zamku Sieleckiego czy wybrać się nad popularne Stawiki, które latem przyciągają mieszkańców całego regionu.

Na mapie atrakcji Sosnowca warto zaznaczyć również Centrum Edukacji Ekologicznej Egzotarium – jeden z najnowocześniejszych tego typu obiektów w Polsce. To wyjątkowe połączenie ogrodu botanicznego i zoologicznego, gdzie podczas jednej wizyty można zobaczyć egzotyczne rośliny, imponujące akwaria z gatunkami ryb z różnych stron świata oraz zwierzęta zamieszkujące strefy klimatyczne od śródziemnomorskiej po tropikalną.

Szczególne wrażenie robi rozległa palmiarnia podzielona na trzy strefy klimatyczne, a także ekspozycje gadów z kajmanami, anakondami i boa. Egzotarium jest dziś jedną z największych atrakcji turystycznych miasta i miejscem, które zainteresuje zarówno rodziny z dziećmi, jak i miłośników przyrody.

Nowoczesny ArcelorMittal Park, gdzie odbędzie się festiwal, jest z kolei symbolem współczesnego oblicza miasta, które coraz częściej stawia na kulturę, sport i wydarzenia dla mieszkańców.

Rockowy piątek z legendami polskiej sceny

Pierwszy dzień festiwalu upłynie pod znakiem gitarowych brzmień. Na scenie pojawią się Sosnowiecka Orkiestra Dęta, Happysad, Dżem oraz Nocny Kochanek.

Fani rocka z pewnością nie przejdą obojętnie obok występu legendarnego zespołu Dżem, którego utwory od lat należą do kanonu polskiej muzyki. Nie zabraknie także energii i charakterystycznego humoru Nocnego Kochanka oraz emocjonalnych tekstów i przebojów grupy Happysad.

Sobota pełna hitów i wspólnego śpiewania

Drugi dzień wydarzenia będzie propozycją dla miłośników muzyki rozrywkowej i ponadczasowych przebojów. Na scenie wystąpią Kuba i Kuba, LemON, Varius Manx & Kasia Stankiewicz oraz Maryla Rodowicz. To właśnie tego dnia publiczność będzie mogła usłyszeć utwory, które od lat towarzyszą kolejnym pokoleniom słuchaczy.

Niedziela dla fanów nowoczesnych brzmień

Finał Sosnowiec Fun Festival 2026 będzie należał do artystów reprezentujących współczesną scenę muzyczną. Na scenie pojawią się UTOPIA, Zalia, O.S.T.R., Kizo oraz Tribbs.Niedzielny program połączy rap, pop i muzykę elektroniczną. To propozycja zarówno dla młodszej publiczności, jak i wszystkich tych, którzy lubią dynamiczne koncerty i nowoczesne brzmienia.

Nie tylko koncerty

Sosnowiec Fun Festival to znacznie więcej niż muzyka. Na uczestników czekać będzie również wesołe miasteczko, strefa gastronomiczna, stoiska partnerów wydarzenia oraz liczne aktywności przygotowane przez sponsorów. Ważnym elementem wydarzenia będzie także obecność Radia ESKA, które zadba o dodatkowe emocje, konkursy i festiwalową atmosferę.

Letni weekend pełen atrakcji

Sosnowiec Fun Festival 2026 to propozycja dla wszystkich, którzy chcą rozpocząć wakacje przy dobrej muzyce i w przyjaznej atmosferze. Trzy dni koncertów, znani artyści, rodzinne atrakcje i bezpłatny wstęp sprawiają, że wydarzenie po raz kolejny ma szansę stać się jednym z najważniejszych punktów letniego kalendarza w regionie. A przy okazji pozwala odkryć Sosnowiec z nieco innej strony – jako miasto pełne energii, zielonych zakątków i ciekawych miejsc, które warto poznać nie tylko od święta.

Tekst sponsorowany