Mieszam z wodą i spryskuję materac. Tak szybko odświeżam go bez prania

Materace łatwo gromadzą kurz, pot i zabrudzenia, tracąc świeżość, nawet przy regularnej zmianie pościeli.

Ten domowy roztwór sprawi, że szybko odświeżysz materac bez konieczności prania.

Należy uważać, aby nie przemoczyć materaca i zawsze przetestować roztwór na niewidocznym fragmencie materiału, a po czyszczeniu zostawić go do całkowitego wyschnięcia.

Łóżko to miejsce, w którym spędzamy sporą część doby. Nic więc dziwnego, że materac stopniowo traci świeżość, nawet jeśli regularnie zmieniamy pościel. W ciągu nocy nasze ciało wydziela pot, a złuszczający się naskórek i kurz osiadają na powierzchni oraz przedostają się do wnętrza tkaniny. Jeśli materac nie ma pokrowca ochronnego, jest bardziej narażony na plamy i trudniejsze do usunięcia zabrudzenia.

Dlaczego materac tak łatwo się brudzi?

Największym problemem jest codzienne użytkowanie. Pot może pozostawiać żółtawe ślady, a rozlane napoje czy resztki kosmetyków dodatkowo pogarszają wygląd powierzchni. Z czasem pojawia się również nieprzyjemny zapach. Nie pomaga też rzadkie wietrzenie łóżka ani ścielenie go od razu po przebudzeniu, gdy materac jest jeszcze wilgotny. Warto pamiętać, że czysta pościel nie oznacza automatycznie czystego materaca. Dlatego dobrze jest regularnie odkurzać jego powierzchnię, wietrzyć sypialnię i korzystać z ochraniacza, który można łatwo zdjąć i wyprać.

Jak ułatwić sobie sprzątanie? Plac Zabaw odc. 10

Zmieszaj te dwa składniki i spryskaj materac. Tak szybko odświeżysz go bez prania

Jednym z domowych sposobów na pielęgnację materaca jest roztwór wody z octem. Wystarczy wymieszać biały ocet spirytusowy z wodą w proporcjach 1:1 i przelać płyn do butelki z atomizerem. Zanim spryskasz większą powierzchnię, sprawdź działanie mieszanki na niewidocznym fragmencie materiału. Jeśli nie pojawią się przebarwienia, możesz nanieść niewielką ilość roztworu na wybrane miejsce. Pamiętaj jednak, by nie przemoczyć materaca. Nadmiar wilgoci może wniknąć do środka i sprzyjać rozwojowi pleśni. Ocet może pomóc ograniczyć niektóre zapachy, a także usunie powierzchowne zabrudzenia. Po spryskaniu plam roztworem przetrzyj zabrudzone miejsce miękką ściereczką, aż zauważysz, że plama zniknęła. W przypadku uporczywych zabrudzeń lepiej zastosować preparat przeznaczony do danego rodzaju materiału. Po czyszczeniu materac powinien całkowicie wyschnąć, zanim ponownie przykryjemy go pościelą.

Jak dbać o materac na co dzień?

Podstawą pielęgnacji materaca jest regularne odkurzanie, wietrzenie i szybkie reagowanie na świeże plamy. Nie należy też zapominać o zaleceniach producenta dotyczących czyszczenia. Niektóre materace źle znoszą wilgoć, dlatego intensywne spryskiwanie może przynieść więcej szkody niż pożytku. Preparat z octu rozcieńczonego wodą może pomóc w odświeżeniu wybranych powierzchni, ale nie zastąpi właściwego czyszczenia ani ochronnego pokrowca. Regularna pielęgnacja to prosty sposób, by nasz materac dłużej zachował świeżość i estetyczny wygląd.

5