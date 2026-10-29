Formuła 1. Sergio Perez podjął kluczową decyzję o swojej przyszłości

Sergio Perez przedłuża kontrakt z Cadillakiem

Meksykanin Sergio Perez podpisał nową umowę z zespołem Cadillac, która będzie obowiązywać co najmniej do 2029 roku. Szefem amerykańskiej ekipy jest Polak Marcin Budkowski. Informację o przedłużeniu współpracy z wicemistrzem świata z 2023 roku przekazano przed domowym wyścigiem zawodnika. Grand Prix Meksyku na torze Autodromo Hermanos Rodriguez będzie 300. startem Pereza w karierze. Dzięki temu zostanie on siódmym kierowcą w historii z taką liczbą występów.

Amerykański team debiutuje w wyścigach w obecnym sezonie. Zarówno Perez, jak i jego zespołowy partner Valtteri Bottas związali się z ekipą na dłużej. Cadillac jest aktualnie jedynym zespołem w stawce, który nie zdobył jeszcze ani jednego punktu. Obok Pereza i Bottasa zerowy dorobek punktowy ma również Lance Stroll z zespołu Aston Martin. Sytuacja ta nie zniechęca zawodników do systematycznej pracy nad rozwojem wyścigowej maszyny.

- Dołączenie do zespołu Cadillac Formula 1 od samego początku było projektem, w który szczerze wierzyłem, a przedłużenie współpracy jest naturalną kontynuacją tego rozdziału — przekazał Meksykanin w oficjalnym oświadczeniu.

Czy Colton Herta dołączy do zespołu?

Sergio Perez rozpoczął swoją karierę w 2010 roku w barwach ekipy Sauber. Następnie ścigał się dla takich zespołów jak McLaren oraz Force India i Racing Point. W 2021 roku Meksykanin dołączył do Red Bull Racing, gdzie partnerował Maxowi Verstappenowi. W sezonie 2022 zajął trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej, a rok później wywalczył tytuł wicemistrza świata. W swoim dotychczasowym dorobku zawodnik ma łącznie sześć zwycięstw w wyścigach.

Władze zespołu podkreślają zdolności przywódcze Pereza, widząc w nich szansę na poprawę wyników w przyszłości. Jednocześnie kierownictwo odrzuca medialne spekulacje dotyczące ewentualnych zmian w składzie. Plotki sugerowały, że Valtteriego Bottasa miałby zastąpić w bolidzie Amerykanin Colton Herta. Temu kierowcy brakuje obecnie tylko jednego punktu do uzyskania wymaganej superlicencji FIA. Herta reprezentował już wcześniej barwy Cadillaca w prestiżowej amerykańskiej serii IndyCar.