U2 zagra w przerwie meczu NFL! Gdzie i kiedy oglądać występ Irlandczyków?

Spis treści U2 zagra podczas przerwy w meczu NFL. Transmisja w internecie

W ostatnich miesiącach wokół irlandzkiej grupy dzieje się naprawdę wiele. Na początku roku muzycy zaskoczyli fanów, publikując niespodziewanie dwie entuzjastycznie przyjęte EP-ki: „Days of Ash” i „Easter Lily”. Od dawna wiadomo było również, że Bono, The Edge, Larry Mullen Jr. oraz Adam Clayton intensywnie tworzą materiał na nową płytę studyjną, pierwszą od 2017 roku, zawierającą wyłącznie premierowe utwory.

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Pierwszy singiel, „Street of Dreams”, zaprezentowano już w lipcu. Jednak pełne informacje o nowym albumie podano dopiero we wrześniu, przy okazji premiery utworu „Silencio”. Szesnasty krążek formacji, zatytułowany „Carnaval de Luz”, trafi do sprzedaży 13 listopada. Płytę promować będzie trasa koncertowa – do tej pory ujawniono daty występów w Ameryce Południowej, ale jeszcze w październiku fani mają poznać szczegóły dotyczące europejskiej części tournée.

U2 zagra podczas przerwy w meczu NFL. Transmisja w internecie

Na tym jednak nie koniec niespodzianek przygotowanych przez grupę na najbliższe tygodnie. Właśnie ogłoszono, że to irlandzki zespół będzie główną gwiazdą występu w przerwie jednego ze spotkań ligi futbolu amerykańskiego. Wydarzenie to uświetni mecze rozgrywane w ramach tegorocznego Tygodnia Święta Dziękczynienia NFL.

Koncert U2 zaplanowano na 26 listopada o 2:00 czasu polskiego, co oznacza, że odbędzie się on już po premierze nowej płyty. Muzycy wystąpią podczas przerwy w starciu Green Bay Packers z Los Angeles Rams. Całe spotkanie oraz muzyczne show będzie transmitowane przez platformę Netflix – początkowo na żywo, a później będzie dostępne w formie nagrania. Jak poinformował serwis streamingowy, zaproszenie grupy jest częścią obchodów 50-lecia istnienia zespołu.

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