Uprowadzenie rodzicielskie w Wieluniu. Policja zatrzymała cztery osoby i odnalazła dzieci

Przebieg zdarzenia w wielunskim obiekcie rekreacyjnym

7 sierpnia 2026 roku na terenie jednego z obiektów rekreacyjnych w Wieluniu odbywało się spotkanie matki z dziećmi w wieku od 2 do 8 lat. Zgodnie z postanowieniem sądu w wydarzeniu uczestniczył kurator sądowy. W trakcie spotkania 32-letnia kobieta wykorzystała chwilową nieuwagę obecnych osób i zabrała dzieci, po czym odjechała oczekującym na nią samochodem. Śledczy ustalili, że w tym czasie jeden z mężczyzn celowo odwracał uwagę personelu obiektu oraz kuratora, co umożliwiło kobiecie sprawne wyjście z małoletnimi.

Szybka akcja policji i zatrzymania na Dolnym Śląsku

Zaraz po otrzymaniu zgłoszenia o zdarzeniu wieluńscy policjanci podjęli intensywne czynności poszukiwawcze. Bardzo szybko udało im się zatrzymać 41-letniego mieszkańca województwa dolnośląskiego, który pomagał kobiecie na miejscu zdarzenia. Kryminalni z Wielunia współpracowali ściśle z funkcjonariuszami z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi oraz mundurowymi z województwa dolnośląskiego. Dzięki wspólnej analizie zabezpieczonych informacji wytypowano lokalizację w gminie Wołów, gdzie mogła przebywać matka z dziećmi.

Odnalezienie dzieci i zarzuty dla sprawców

Około godziny 3:00 w nocy funkcjonariusze dotarli do wytypowanego mieszkania, w którym odnaleźli 32-latkę oraz troje poszukiwanych dzieci. Małoletni byli cali i zdrowi, a po zakończeniu czynności zostali przekazani pod opiekę dziadków, którzy pełnią funkcję opiekunów prawnych i sprawują nad nimi pieczę zastępczą. Na miejscu zatrzymano matkę oraz 36-letniego mężczyznę, który zapewniał transport. W toku dalszych działań policjanci zatrzymali także 38-letniego mieszkańca województwa dolnośląskiego, który również brał udział w ucieczce i pomagał kobiecie.

Surowe konsekwencje prawne za uprowadzenie małoletnich

Wszystkie cztery zatrzymane osoby usłyszały zarzuty udziału w uprowadzeniu małoletnich wbrew woli osób powołanych do opieki nad nimi. Za popełnienie tego przestępstwa grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Obecnie postępowanie w tej sprawie prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Wieluniu. Policjanci podkreślają, że skuteczne działania i szybkie odnalezienie dzieci były możliwe dzięki skoordynowanej współpracy wielu jednostek z różnych województw.

Źródło: Policja.pl