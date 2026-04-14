Te zagraniczne gwiazdy wystąpią Orange Warsaw Festival 2026? Pojawiły się nowe plotki!

Nadchodzi Orange Warsaw Festival 2026

Orange Warsaw Festival 2026 już niedługo. W dniach 29-30 maja odbędzie się największy i najpopularniejszy festiwal w stolicy Polski. Choć do wydarzenia zostało zaledwie kilka tygodni, wciąż nie znamy pełnego składu artystów. Wiemy, że pierwszego dnia wystąpią Lewis Capaldi i TV Girl, a drugiego Olivia Dean i FKA Twigs. Dla wielu to bardzo atrakcyjne nazwiska, ale wciąż mnóstwo osób czeka na kolejne ogłoszenia. Wszyscy zastanawiają się, kto to może być. Pojawiły się nowe spekulacje na ten temat. Zagraniczny insider zapewnia, że wie, kto jeszcze wystąpi na Orange Warsaw Festival 2026.

Nowe spekulacje o Orange Warsaw Festival 2026

Osoby zainteresowane Orange Warsaw Festival 2026 zauważyły, że na Twitterze funkcjonuje tajemnicze konto Tour & Music Leaks - Europe, które zapewnia, że zna insiderskie informacje na temat koncertów i podobno kilka jego wycieków się sprawdziło. To właśnie ten użytkownik zasugerował, jakie trzy zagraniczne gwiazdy mają dołączyć do line-upu Orange Warsaw Festiwal. Oto oni:

Role Model

Role Model to popowo-alternatywny artysta, który w 2025 roku zyskał popularność za sprawą hitu "Sally, When the Wine Runs Out". Był też supportem na dwóch ostatnich trasach koncertowych Gracie Abrams.

bbno$

bbno$ to artysta, który zainteresuje fanów takich gwiazd jak Joost Klein, Tommy Cash czy Little Big. To kanadyjski raper, który miesza hip-hop z muzyką elektroniczną i wszystko sprzedaje w lekko komiczny sposób. Popularność zyskał dzięki piosence "Lalala". W 2025 roku wydał album z singlem "It Boy" oraz współpracą z Kääriją.

Blood Orange

Blood Orange, czyli Dev Hynes, to brytyjski artysta jazzowo-soulowy, który w 2025 roku zachwycił krytyków albumem "Essex Honey". Jego średnia ocen w serwisie Metacritic to 88/100, a na krążku znajdują się piosenki z takimi gwiazdami jak Lorde, Caroline Polachek i Daniel Caesar.

Czy te plotki okażą się prawdą? Dowiemy się wkrótce!