Policyjny pościg pod Bydgoszczą. Jeden z imigrantów jechał w bagażniku

Pościg pod Bydgoszczą. Kierowca porzucił auto z imigrantami

Wszystko zaczęło się w sobotę, 30 maja 2026 roku, gdy policjanci z Bydgoszczy otrzymali pilną informację od funkcjonariuszy Straży Granicznej w Olsztynie. Komunikat dotyczył trzech pojazdów, które mogły być wykorzystywane do przewozu nielegalnych imigrantów przez województwo kujawsko-pomorskie. Patrol bydgoskiej drogówki zauważył jeden ze wskazanych samochodów, Forda Focusa, na wysokości MOP w Szczutkach. Kierowca auta na widok radiowozu gwałtownie przyspieszył, po czym zjechał na parking, gdzie porzucił pojazd, a z jego wnętrza wybiegło czterech mężczyzn, rzucając się do ucieczki w różnych kierunkach.

Jeden z mężczyzn ukryty w bagażniku. Zatrzymania w Szczutkach

Policjanci natychmiast ruszyli w pościg za uciekinierami i po chwili zatrzymali jednego z nich. Okazał się nim 21-letni obywatel Pakistanu. W związku z ucieczką pozostałych osób, na miejsce wezwano dodatkowe patrole, a także przewodnika z psem służbowym i technika kryminalistyki. Prawdziwe zaskoczenie czekało jednak na policjantów podczas sprawdzania porzuconego Forda. W bagażniku pojazdu odnaleziono kolejnego mężczyznę, 28-letniego obywatela Pakistanu, który podróżował w skrajnie niebezpiecznych warunkach.

Zatrzymanie organizatora na ulicy Nowotoruńskiej w Bydgoszczy

Działania policji nie zakończyły się w Szczutkach, ponieważ poszukiwano pozostałych aut i osób zamieszanych w proceder. Niedługo później inny patrol na ulicy Nowotoruńskiej w Bydgoszczy zatrzymał do kontroli Mercedesa, który również figurował w komunikacie Straży Granicznej. W pojeździe podróżował obywatel Gruzji oraz obywatel Turcji. Dzięki współpracy policjantów z Koronowa i bydgoskich Wyżyn szybko ustalono, że to właśnie 30-letni Gruzin kierował wcześniej Fordem Focusem i zorganizował nielegalne przekroczenie granicy. Jego towarzysz podróży, obywatel Turcji, został zwolniony i w sprawie ma status świadka.

Zarzuty i tymczasowy areszt. Surowe konsekwencje dla zatrzymanych

Zatrzymani obywatele Pakistanu, w wieku 21 i 28 lat, usłyszeli już zarzuty nielegalnego przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej, działając wspólnie i w porozumieniu. Obaj mężczyźni zostali przekazani funkcjonariuszom Straży Granicznej, która zajmie się procedurą ich deportacji z kraju. Znacznie poważniejsze konsekwencje czekają 30-letniego Gruzina. Odpowie on nie tylko za zorganizowanie innym osobom przekroczenia granicy wbrew przepisom, ale również za niezatrzymanie się do kontroli drogowej i ucieczkę przed policją. Na wniosek policjantów i prokuratora, sąd podjął decyzję o jego tymczasowym aresztowaniu na okres trzech miesięcy.

Źródło: Policja.pl