Wybuch bankomatu w Gorzkowicach. Policja zatrzymała 60-latka i 58-latka

Wybuch bankomatu w centrum Gorzkowic

Dramatyczne wydarzenia rozegrały się 5 lutego 2026 roku nad ranem, gdy tuż przed godziną 4:00 potężna eksplozja wstrząsnęła centrum miejscowości. Celem ataku był wolnostojący bankomat przy ulicy Rynek w Gorzkowicach, który dwóch sprawców próbowało wysadzić w powietrze. Mimo dużej siły wybuchu, konstrukcja urządzenia wytrzymała, a złodziejom nie udało się sforsować zabezpieczeń i dostać do kaset z gotówką. Wezwani na miejsce policjanci z Piotrkowa Trybunalskiego natychmiast rozpoczęli dochodzenie, zabezpieczając kluczowe ślady oraz nagrania z kamer monitoringu.

Zatrzymanie sprawców w dwóch województwach

Intensywna praca śledczych z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi oraz funkcjonariuszy z Piotrkowa Trybunalskiego doprowadziła do wytypowania potencjalnych sprawców. Jak ustalono, mężczyźni pochodzili z dwóch różnych części Polski, jeden mieszkał w województwie wielkopolskim, a drugi na terenie województwa lubuskiego. Na podstawie zarządzeń prokuratora zorganizowano specjalną akcję, podczas której dwie grupy policyjne jednocześnie wkroczyły do wytypowanych mieszkań i zatrzymały podejrzanych. W trakcie przeszukań ich lokali funkcjonariusze znaleźli i zabezpieczyli gotówkę oraz urządzenia elektroniczne służące do inicjowania zapłonu.

Areszt i zarzuty usiłowania kradzieży z włamaniem

Zatrzymani mężczyźni w wieku 60 i 58 lat zostali doprowadzeni do prokuratury, gdzie usłyszeli zarzuty usiłowania kradzieży z włamaniem. Za popełnione przestępstwo polskie prawo przewiduje karę nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Prokurator prowadzący sprawę, biorąc pod uwagę charakter czynu i zebrany materiał dowodowy, złożył wniosek o zastosowanie najsurowszego środka zapobiegawczego. Sąd przychylił się do tego wniosku i 29 maja 2026 roku zdecydował, że obaj podejrzani najbliższe trzy miesiące spędzą w tymczasowym areszcie.

Źródło: Policja.pl