Lasse Nordas zawodnikiem Cracovii. Pasy wzmacniają siłę ognia

Norweg wzmacnia atak Cracovii

Lasse Nordas, 24-letni norweski napastnik, został oficjalnie ogłoszony zawodnikiem krakowskiej Cracovii. Piłkarz trafił do polskiej ekstraklasy na mocy wypożyczenia z angielskiego zespołu Luton Town, obowiązującego do zakończenia bieżącego sezonu. W kontrakcie zawarto zapis dający krakowskiemu klubowi możliwość wykupienia zawodnika na stałe.

Nordas swoje piłkarskie szlify zdobywał w norweskim Lillestroem SK. Jego dotychczasowa kariera obejmuje występy w takich skandynawskich drużynach jak Strommen IF, Bodo/Glimt oraz Tromsoe IL. W lutym 2025 roku angielskie Luton Town zapłaciło za niego 3,6 miliona euro. Na boiskach Championship i League One zawodnik ten rozegrał 21 spotkań.

Dobra forma w Holandii i nowy talent

Zdecydowanie lepszy okres norweski snajper zanotował w holenderskiej Eredivisie. Podczas półrocznego wypożyczenia do SC Heerenveen rozegrał 16 spotkań, w których sześciokrotnie wpisał się na listę strzelców. Napastnik ma na swoim koncie także występy międzynarodowe – w młodzieżowej reprezentacji Norwegii rozegrał 12 meczów, zdobywając w nich trzy bramki.

To jednak nie jedyne wzmocnienie ofensywy Cracovii w tym oknie transferowym. Szeregi „Pasów” zasilił również 18-letni reprezentant Erytrei, Siem Eyob-Abraha. Młody zawodnik, występujący wcześniej w drużynie rezerw angielskiego Sheffield United FC, związał się z krakowskim klubem dwuletnią umową z opcją prolongaty o kolejne dwa lata. Cracovia z dorobkiem ośmiu punktów plasuje się obecnie na 10. pozycji w tabeli ekstraklasy, a w najbliższą niedzielę podejmie na własnym stadionie Górnika Zabrze.