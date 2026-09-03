Sanah na PGE Narodowym 04.09.2026 - GODZINA. O której otwarcie bramek? Co można wnieść?

Sanah kończy swoją wielką trasę po największych polskich stadionach. W piątek, 4 września 2026 roku, artystka po raz kolejny zaśpiewa na PGE Narodowym. Do wydarzenia odliczają tłumy fanów, którzy nie mogą się doczekać, by raz jeszcze zachwycić się talentem wokalistki i przygotowanym przez nią i jej gości show. Oto najważniejsze informacje o wydarzeniu.

"sanah NA STADIONACH" - koncert finałowy 04.09.2026

Show wieńczący trasę koncertową sanah odbędzie się 4 września na PGE Narodowym w Warszawie. Jak zapowiadają organizatorzy, artystka jest pierwszą Europejką, która podczas swoich stadionowych występów wykorzystała tzw. system spider, dzięki któremu sanah może dosłownie latać nad publicznością.

- Nie zabraknie też nowości, które zwiastować będą to, co dopiero nadejdzie… A szykuje się coś naprawdę wyjątkowego! - czytamy.

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sanah - PGE Narodowy - godzina. O której otwarcie bramek? Co można wnieść?

Koncert sanah na PGE Narodowym 4 września rozpocznie się o godzinie 20:00. Wejść na teren stadionu będzie można przez cały czas trwania wydarzenia, ale organizatorzy podali już pełny harmonogram otwarcia bram:

16:30 - otwarcie bramy nr 4 dla Early Entrance

17:30 - otwarcie bramy nr 5 dla Premium

18:00 - otwarcie pozostałych bram dla publiczności, według oznaczeń na biletach.

Dostępne będą Punkty Obsługi Klienta i sklepy z merchem artystki. Wiele osób zastanawia się, jakie przedmioty będzie można mieć przy sobie na koncercie sanah. Oprócz standardowo zakazanych przedmiotów niebezpiecznych czy środków odurzających i alkoholu - zakazane są butelki o pojemności większej niż 500 ml oraz plecaki, torby i torebki o rozmiarach większych niż format A4. Przy niektórych bramach dostępne będą bezpłatne depozyty. Szczegóły w informatorze na stronie pgenarodowy.pl.

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Ostatni koncert sanah na stadionie - bilety

Sprzedaż biletów trwa nadal na platformie eventim.pl. Podobnie jak poprzednie show w ramach trasy "sanah NA STADIONACH" - wydarzenie już niemal całkowicie się wyprzedało. Dostępne są jeszcze bilety na miejsca z widokiem bocznym, na górnych trybunach.

Sonda Najlepsza piosenka sanah to: Szampan Melodia Ale jazz! Nic dwa razy (W. Szymborska) ten Stan ostatnia nadzieja Szary świat (feat. Kwiat Jabłoni) etc. (na disco) Cześć, jak się masz? (feat. Sobel) Kolońska i szlugi