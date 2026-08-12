Karta kolekcjonerska gracza ligi NBA. Wybierze karnet Dallas Mavericks czy miliony dolarów?

Niesamowite znalezisko w sklepie w Rhode Island

Nabywca kupił pakiet niespodziankę w jednym z amerykańskich sklepów sportowych. Wewnątrz opakowania znajdowała się niezwykle cenna karta kolekcjonerska. Przedstawia ona 19-letniego Coopera Flagga, który szturmem podbił amerykańskie parkiety w barwach Dallas Mavericks. Na kartoniku widnieje autograf zawodnika oraz oryginalny fragment materiału. Wycięto go z koszulki, w której młody gracz wystąpił podczas swojego pierwszego oficjalnego meczu w październiku.

Bardzo szybko do szczęśliwca spłynęły dwie niewiarygodnie hojne propozycje odkupienia pamiątki. Klub Dallas Mavericks zaoferował dwa karnety premium, które będą obowiązywały na spotkaniach drużyny przez kolejne 32 sezony. Dodatkowo w ramach wymiany kibic otrzymałby meczowy trykot z podpisem zawodnika. W pakiecie od koszykarskiej organizacji znajduje się również profesjonalna sesja zdjęciowa z amerykańskim graczem.

Ile warta jest karta Coopera Flagga?

Druga oficjalna oferta pochodzi od profesjonalnego przedsiębiorstwa zajmującego się obrotem sportowymi pamiątkami. Firma zaproponowała fanowi natychmiastową wypłatę 1,5 miliona dolarów w zamian za ten unikalny przedmiot. Według rynkowych ekspertów wartość tego gadżetu może być jednak zdecydowanie wyższa. Szacuje się, że po wystawieniu na publiczną aukcję licytujący mogliby zapłacić za ten rarytas nawet 5 milionów dolarów. Ostateczna decyzja o losach karty należy teraz wyłącznie do właściciela.

Cooper Flagg jest absolwentem słynnego uniwersytetu Duke i absolutną rewelacją minionego sezonu 2025/26. W swoich pierwszych profesjonalnych rozgrywkach zanotował imponujące średnie na poziomie 21 punktów, 6,7 zbiórki oraz 4,5 asysty. W starciu przeciwko Orlando Magic z 3 kwietnia rzucił aż 51 punktów, stając się najmłodszym zdobywcą ponad 50 punktów w historii ligi w wieku 19 lat i 103 dni. Na koniec koszykarskich zmagań został uhonorowany statuetką dla najlepszego debiutanta, będąc drugim najmłodszym zdobywcą tej nagrody po LeBronie Jamesie.