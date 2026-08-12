Dlaczego Rod Stewart musiał przerwać trasę koncertową?

Rod Stewart, znany z takich hitów jak „Maggie May” i „Tonight's the Night (Gonna Be Alright)”, musiał zawiesić swoją pożegnalną trasę koncertową z powodu problemów zdrowotnych. Po dodatkowych badaniach lekarskich, artysta przeszedł pomyślnie rutynowy zabieg wszczepienia stentu. Lekarze są zadowoleni z postępów jego rekonwalescencji.

Jak przebiega rekonwalescencja Roda Stewarta?

Według rzecznika artysty, Rod Stewart czuje się dobrze i wrócił do swoich codziennych zajęć. Lekarze zalecili mu jednak czterotygodniową przerwę, aby mógł w pełni odzyskać siły przed kolejnymi występami. Sam Stewart wyraził swoje rozczarowanie koniecznością odwołania koncertów, mówiąc: „Jestem głęboko rozczarowany, że muszę zrezygnować z tych koncertów. Przepraszam fanów za zawód, jaki im sprawiłem. Nie mogę się już doczekać powrotu na scenę i ponownej, wspólnej zabawy z Wami wszystkimi”.

Co wiemy o karierze Roda Stewarta?

81-letni wokalista, który sprzedał miliony płyt na całym świecie, jest uznawany za legendę rocka. Jego wyjątkowy głos przyniósł mu dwukrotne miejsce w Rock & Roll Hall of Fame. Mimo przerwy w trasie, Stewart jest pozytywnie nastawiony do powrotu na scenę po zakończeniu rekonwalescencji.

Źródło PAP.