Rod Stewart zawiesza trasę koncertową. Zdrowie na pierwszym miejscu

PAP
PAP
2026-08-12 8:02

Rod Stewart, brytyjski gwiazdor rocka, musiał przerwać swoją pożegnalną trasę koncertową. Po rutynowym zabiegu medycznym lekarze zalecili mu czterotygodniową przerwę, aby w pełni odzyskać siły. Artysta wyraził swoje rozczarowanie, ale obiecuje szybki powrót na scenę.

Uśmiechnięty Rod Stewart na scenie w marynarce w panterkę. O przerwanej trasie koncertowej gwiazdy przeczytasz w Eska.
Autor: AKPA Zaśpiewa 18 czerwca 2024 r. w Atlas Arenie w Łodzi. Bilety w cenie od około 500 do około 1500 zł.

Dlaczego Rod Stewart musiał przerwać trasę koncertową?

Rod Stewart, znany z takich hitów jak „Maggie May” i „Tonight's the Night (Gonna Be Alright)”, musiał zawiesić swoją pożegnalną trasę koncertową z powodu problemów zdrowotnych. Po dodatkowych badaniach lekarskich, artysta przeszedł pomyślnie rutynowy zabieg wszczepienia stentu. Lekarze są zadowoleni z postępów jego rekonwalescencji.

Jak przebiega rekonwalescencja Roda Stewarta?

Według rzecznika artysty, Rod Stewart czuje się dobrze i wrócił do swoich codziennych zajęć. Lekarze zalecili mu jednak czterotygodniową przerwę, aby mógł w pełni odzyskać siły przed kolejnymi występami. Sam Stewart wyraził swoje rozczarowanie koniecznością odwołania koncertów, mówiąc: „Jestem głęboko rozczarowany, że muszę zrezygnować z tych koncertów. Przepraszam fanów za zawód, jaki im sprawiłem. Nie mogę się już doczekać powrotu na scenę i ponownej, wspólnej zabawy z Wami wszystkimi”.

Co wiemy o karierze Roda Stewarta?

81-letni wokalista, który sprzedał miliony płyt na całym świecie, jest uznawany za legendę rocka. Jego wyjątkowy głos przyniósł mu dwukrotne miejsce w Rock & Roll Hall of Fame. Mimo przerwy w trasie, Stewart jest pozytywnie nastawiony do powrotu na scenę po zakończeniu rekonwalescencji.

Źródło PAP.

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