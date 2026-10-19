Sting rozpieszcza polskich fanów. Wraca z nową trasą i aż czterema koncertami w 2027 roku!

Sting zagra w Polsce aż cztery koncerty!

To wiadomość, na którą czekało wielu fanów! Sting, zdobywca aż 17 nagród GRAMMY, wraca do Polski i to w wielkim stylu. Artysta ogłosił cztery koncerty, które odbędą się w ramach jego najnowszej trasy „STING 3.0”. Wydarzenia te są odpowiedzią na ogromne zainteresowanie i część europejskiej odnogi tournée, które zbiera znakomite recenzje na całym świecie.

Jego ostatnie koncerty w Europie, Ameryce Północnej, Azji czy Afryce kończyły się wyprzedanymi biletami i zachwytem publiczności. Teraz okazję do przeżycia tych emocji będą mieli polscy miłośnicy talentu muzyka.

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Sting w nowej, energetycznej odsłonie

Trasa „STING 3.0” to wyjątkowy format, w którym artysta prezentuje swoje największe przeboje w nowej, surowej i pełnej energii odsłonie. Na scenie towarzyszy mu zaledwie dwóch muzyków, ale za to jakich! Obok Stinga pojawią się jego wieloletni współpracownik, gitarzysta Dominic Miller, oraz perkusista Chris Maas, znany fanom takich zespołów jak Mumford & Sons czy artystki Maggie Rogers.

W tym trzyosobowym składzie Sting na nowo interpretuje swoje najbardziej lubiane hity. Jak zapowiadają organizatorzy, celem jest stworzenie zwięzłych, ale dynamicznych kompozycji, które w pełni wykorzystują potęgę głosu artysty i jego niezwykły talent do pisania piosenek.

Cztery koncerty w Polsce. Gdzie i kiedy?

Artysta zaplanował prawdziwą gratkę dla swoich fanów w Polsce, ogłaszając występy w czterech różnych miastach. Dzięki temu więcej osób będzie miało szansę zobaczyć go na żywo. Koncerty odbędą się w czerwcu 2027 roku.

Oto dokładna rozpiska trasy:

6 czerwca 2027 – PreZero Arena Gliwice

– PreZero Arena Gliwice 7 czerwca 2027 – ERGO ARENA, Gdańsk/Sopot

– ERGO ARENA, Gdańsk/Sopot 9 czerwca 2027 – TAURON Arena Kraków

– TAURON Arena Kraków 10 czerwca 2027 – Atlas Arena, Łódź

Bilety na koncerty Stinga. Rusza sprzedaż

Sprzedaż biletów na polskie koncerty Stinga została podzielona na kilka etapów, dając szansę na wcześniejszy zakup członkom fanklubu oraz klientom partnerów wydarzenia. Warto zapisać sobie te daty, bo zainteresowanie z pewnością będzie ogromne.

Harmonogram sprzedaży wygląda następująco:

FAN CLUB Pre-sale: start we wtorek, 20 października o godz. 10:00

start we wtorek, Przedsprzedaż Mastercard Pekao: start w środę, 21 października o godz. 9:00

start w środę, Przedsprzedaż Ticketmaster: start w czwartek, 22 października o godz. 10:00

start w czwartek, Otwarta sprzedaż dla wszystkich chętnych rozpocznie się w piątek, 23 października o godz. 10:00.

Bilety będą dostępne na stronach LiveNation.pl oraz Sting.com.

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