Guzior rusza w trasę po Polsce. Fani rapera nie mogą się doczekać "WIDMO TOUR"

Guzior ogłasza jesienną trasę koncertową

To wiadomość, na którą czekało wielu fanów polskiego hip-hopu. Guzior, jeden z najgorętszych artystów na scenie tego gatunku, właśnie zapowiedział swoją jesienną trasę koncertową. Seria występów pod hasłem WIDMO TOUR będzie promować jego piąty studyjny album, zatytułowany „Stacja Widmo”.

Wrocławski raper, który szturmem podbił rynek, przygotowuje się do spotkań z publicznością na żywo. Wszystko wskazuje na to, że nadchodzące koncerty będą jednymi z najważniejszych rapowych wydarzeń tego roku, a fani artysty już zacierają ręce.

Miliony wyświetleń i platynowe płyty na koncie

Pozycja Guziora na polskiej scenie jest nie do podważenia. Jego sukcesy mówią same za siebie – to miliony wyświetleń w serwisie YouTube, debiut albumu na pierwszym miejscu listy sprzedaży w Polsce i dziesiątki tysięcy sprzedanych płyt, co w dzisiejszych czasach jest ogromnym osiągnięciem.

Na koncie artysty znajdują się złote i platynowe wydawnictwa, a także współprace z czołówką polskiego rapu. Guzior nagrywał już z takimi twórcami jak Quebonafide, Deys, Szpak, Kuban czy Słoń, co tylko potwierdza jego mocną pozycję w branży.

Sześć polskich miast na mapie "WIDMO TOUR"

Jesienna trasa koncertowa Guziora obejmie sześć dużych miast w całej Polsce. Fani będą mieli okazję usłyszeć go na żywo od października aż do grudnia. Każdy z koncertów zapowiada się na energetyczne show, którego fani rapera nie mogą przegapić.

Artysta wystąpi kolejno w Zabrzu (10.10.2026, CK WIATRAK), Krakowie (16.10.2026, Studio), Wrocławiu (17.10.2026, A2), Gdańsku (24.10.2026, B90), Poznaniu (28.11.2026, TAMA) i Warszawie (4.12.2026, PROGRESJA).

Uwaga, bilety mogą zniknąć w mgnieniu oka!

Wszyscy, którzy planują wybrać się na koncert Guziora, muszą mieć się na baczności. Organizatorzy nie mają wątpliwości, że zainteresowanie trasą będzie ogromne, a bilety rozejdą się w błyskawicznym tempie. Warto więc przygotować się na prawdziwy wyścig po wejściówki.

Bilety są dostępne na stronie internetowej www.LiveNation.pl. Lepiej nie zwlekać z decyzją!

Autor: Live Nation/ Materiały prasowe