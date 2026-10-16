Jeremi Sikorski wraca na scenę! Fani będą mogli spotkać się z nim twarzą w twarz

Jeremi Sikorski wraca na scenę! Ogłosił nową trasę koncertową

To informacja, na którą czekało wielu fanów. Jeremi Sikorski ogłosił swój wielki powrót na scenę. Artysta nie tylko zaprezentuje nowy, autorski materiał, ale także rusza w trasę koncertową „WRACAM ON TOUR”, która obejmie cztery polskie miasta.

Kompozytor, autor tekstów i wokalista zaplanował koncerty na przełomie listopada i grudnia 2026 roku. Spotka się ze swoimi słuchaczami w Warszawie (25.11, Niebo), Gdańsku (10.12, Drizzly Grizzly), Krakowie (16.12, Poczta Główna) oraz Katowicach (17.12, Królestwo).

"WRACAM ON TOUR" - energetyczne show i największe przeboje

Jak zapowiadają organizatorzy, nadchodzące występy to coś więcej niż zwykłe koncerty. Każde wydarzenie ma być starannie przygotowanym widowiskiem, które dostarczy publiczności niezapomnianych wrażeń. Na scenie Jeremiemu towarzyszyć będą wybitni polscy muzycy.

Podczas muzycznej podróży fani usłyszą największe hity artysty, często w zupełnie nowych, wyjątkowych aranżacjach. Twórcy zapowiadają, że brzmienie na żywo nada znanym utworom nową energię. Całość dopełni spektakularna oprawa wizualna – specjalnie przygotowana scenografia oraz gra świateł mają sprawić, że publiczność będzie mogła w pełni przeżywać to muzyczne show.

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Wyjątkowa okazja dla fanów. Będzie spotkanie z Jeremim

Organizatorzy przygotowali też prawdziwą gratkę dla najwierniejszych fanów. Do sprzedaży trafiła limitowana pula biletów Meet & Greet, które umożliwią osobiste spotkanie z Jeremim Sikorskim. To szansa, by zamienić z artystą kilka słów i zrobić sobie z nim pamiątkowe zdjęcie.

Co więcej, każdy posiadacz biletu na spotkanie otrzyma specjalny gift bag z niespodziankami przygotowanymi przez samego wokalistę. Bilety na wszystkie koncerty z trasy „WRACAM ON TOUR”, w tym na pakiety Meet & Greet, są już dostępne w sprzedaży na stronie LiveNation.pl.

Autor: Live Nation/ Materiały prasowe