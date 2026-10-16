Oczarował widzów w "Must Be The Music", teraz Jan Marczewski rusza w trasę! Zupełnie nowa odsłona artysty

Jan Marczewski rusza w trasę. Fani usłyszą go w zupełnie nowej odsłonie!

To świetna wiadomość dla wszystkich fanów polskiej sceny pop. Jan Marczewski, artysta znany ze swojej niezwykłej wrażliwości, ogłosił jesienną trasę koncertową „DOMÓWKI TOUR”. To jednak nie wszystko – po raz pierwszy w swojej karierze wokalista wyruszy w Polskę z pełnym, profesjonalnym zespołem na żywo. Szykuje się zupełnie nowe muzyczne doświadczenie!

To będzie już trzecia oficjalna trasa koncertowa artysty, ale pierwsza w formule Live Band. Zapowiada się więc potężna dawka muzycznej energii, która nada znanym utworom zupełnie nowego wymiaru. Emocjonalne teksty w połączeniu z mocą żywych instrumentów to coś, na co publiczność czekała od dawna.

Półfinalista „Must Be The Music” idzie za ciosem

Widzowie z pewnością pamiętają go z 13. edycji programu „Must Be The Music”, gdzie jako półfinalista oczarował jurorów i publiczność wykonaniem utworu „Na lądzie”. Od tamtej pory jego kariera nabrała rozpędu, a ostatnie miesiące były dla niego pasmem sukcesów. Artysta ma na koncie świetnie przyjęte występy na festiwalach oraz nominację do prestiżowego plebiscytu „Sanki” Gazety Wyborczej.

Jego talent doceniło również Radio Kampus, które wyróżniło go jako artystę, którego po prostu trzeba obserwować w 2026 roku. Jan Marczewski może się też pochwalić współpracą z takimi twórcami jak Kosma Król czy Hugo Tarres.

Miliony odtworzeń i nowa płyta w drodze

Dotychczasowe dokonania wokalisty robią wrażenie. Jego dwa albumy – nostalgiczne „MOMENTY” z 2025 roku oraz żywsze „NA KONIEC LATA” – przekroczyły łącznie 5 milionów streamów. Prawdziwym hitem okazał się jednak bestsellerowy utwór „Dotyk”, który w samym serwisie Spotify odtworzono ponad milion razy. Sam artysta wielokrotnie gościł na okładkach najważniejszych playlist w serwisie.

Teraz czas na kolejny krok. Trasa „DOMÓWKI TOUR” będzie promować najnowszy, trzeci już album wokalisty. Projekt zatytułowany „DOMÓWKI” ukaże się jesienią bieżącego roku i to właśnie materiał z tej płyty fani usłyszą na żywo jako pierwsi.

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„DOMÓWKI TOUR”: daty i miasta. Gdzie zagra Jan Marczewski?

Artysta wraz z zespołem odwiedzi sześć polskich miast. Trasa rozpocznie się 8 listopada we Wrocławiu, a zakończy 6 grudnia w Gdańsku.

Poniżej pełna lista koncertów:

08.11.2026 – Momenty, Wrocław

– Momenty, 14.11.2026 – Poczta Główna, Kraków

– Poczta Główna, 15.11.2026 – Piąty Dom, Katowice

– Piąty Dom, 22.11.2026 – Pod Minogą, Poznań

– Pod Minogą, 29.11.2026 – Hydrozagadka, Warszawa

– Hydrozagadka, 06.12.2026 – Drizzly Grizzly, Gdańsk

Autor: Live Nation/ Materiały prasowe