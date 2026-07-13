Stefano Terrazzino zrobił show, jakich mało! Wielki powrót uwielbianej gwiazdy po 12 latach i ogień na parkiecie

Agnieszka Sienkiewicz ponownie na parkiecie

Podczas gali wieczornej na parkiecie pojawiły się gwiazdy znane widzom z pierwszych stron gazet i hitowych programów telewizyjnych. Prawdziwą bombą wieczoru był występ Agnieszki Sienkiewicz! Aktorka, która w 2014 roku sięgnęła po Kryształową Kulę w parze z... samym Stefano Terrazzino, po 12 latach postanowiła spektakularnie wrócić na parkiet! Do tej pory wspierała turniej jako gość, ale tym razem postanowiła sama zrobić show. U boku Krzysztofa Hulboja zaprezentowała zjawiskowy taniec, który oczarował publiczność. Ogień na parkiecie rozpalili również Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz, czyli ulubieńcy widzów i finaliści ostatniej edycji Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami. Ich występ był widowiskiem na najwyższym poziomie!

Stefano Terrazzino w podwójnej roli

Turniej Sikelia di Terrazzino opiera się na formule PRO-AM, która podbija świat – zawodowi tancerze (PRO) łączą w niej siły na parkiecie z amatorami (AM), udowadniając, że pasja do tańca nie ma granic! Motywem przewodnim tegorocznej edycji turnieju Sikelia di Terrazzino International Polish PRO-AM Cup było hasło Piazza Grande, a organizatorzy zadbali o to, by przenieść klimat włoskiego placu prosto do serca Warszawy. Było elegancko, ale też z pełnym, śródziemnomorskim luzem.

Całe wydarzenie zostało podzielone na pełną sportowych emocji część dzienną oraz uroczystą galę wieczorną. Pary rywalizowały przy muzyce na żywo, a gospodarz imprezy, Stefano Terrazzino, nie tylko pojawił się w roli sędziego, lecz także śpiewał, nadając całości bardzo osobisty, wręcz rodzinny klimat. Oprócz Stefano, surowym, ale sprawiedliwym okiem występy oceniali najlepsi z najlepszych: Robert Kupisz, Michał Danilczuk, Hanna Żudziewicz, Izabela Skierska, Krzysztof Hulboj, Łukasz Tomczak, Aleksandra Tomczak oraz Marek Fiksa.

Partnerzy Wydarzenia

Piąta edycja turnieju nie miałaby tak świetnej oprawy (i energii!), gdyby nie Partnerzy Wydarzenia. Nad tym, aby uczestnicy mieli zapewniony absolutny komfort, profesjonalną regenerację i piękne otoczenie, czuwały marki:

Katathani Thai Massage & Spa – sieć salonów masażu, która zadbała o regenerację sił i wyciszenie po turniejowych emocjach. W swoich przestrzeniach w Warszawie, Bydgoszczy i Inowrocławiu (a wkrótce w kolejnych miastach!) oferuje autentyczny, orientalny klimat i holistyczną opiekę. Ich intensywne masaże sportowe, klasyczne masaże tajskie czy zmysłowe rytuały relaksacyjne, wykonywane przez certyfikowane terapeutki z Tajlandii i Bali, okazały się idealnym ukojeniem dla zmęczonych mięśni tancerzy.

– sieć salonów masażu, która zadbała o regenerację sił i wyciszenie po turniejowych emocjach. W swoich przestrzeniach w Warszawie, Bydgoszczy i Inowrocławiu (a wkrótce w kolejnych miastach!) oferuje autentyczny, orientalny klimat i holistyczną opiekę. Ich intensywne masaże sportowe, klasyczne masaże tajskie czy zmysłowe rytuały relaksacyjne, wykonywane przez certyfikowane terapeutki z Tajlandii i Bali, okazały się idealnym ukojeniem dla zmęczonych mięśni tancerzy. IS. Flowers & Balloons – butikowa pracownia florystyczna z warszawskiego Wilanowa (Aleja Rzeczypospolitej 18), która udowadnia, że otaczanie się pięknem to najlepsza forma self-care. To miejsce stworzone z pasji i miłości do kwiatów, gdzie najważniejsze są świeżość i dbałość o każdy detal. Zespół przygotował wyjątkowe kompozycje kwiatowe, którymi nagrodzono najlepsze tancerki turnieju.

– butikowa pracownia florystyczna z warszawskiego Wilanowa (Aleja Rzeczypospolitej 18), która udowadnia, że otaczanie się pięknem to najlepsza forma self-care. To miejsce stworzone z pasji i miłości do kwiatów, gdzie najważniejsze są świeżość i dbałość o każdy detal. Zespół przygotował wyjątkowe kompozycje kwiatowe, którymi nagrodzono najlepsze tancerki turnieju. 4FIZJO – polska marka stworzona dla fizjoterapeutów i wszystkich tych, którzy ruch – bez względu na formę – mają we krwi. Dzięki produktom, z których korzystają tysiące aktywnych osób, zyskała zaufanie w świecie sportu i regeneracji. Kultywując ideę promowania aktywności, 4FIZJO dumnie wsparło tegoroczne wydarzenie, fundując nagrody dla najzdolniejszych tancerzy.

Autor zdjęć: Kamil Nastyk

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