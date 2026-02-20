Ramówka TVP. Szaranowicz, Dowbor i Szpakowski skradli show

W czwartek 19 lutego odbyła się uroczysta prezentacja nowości programowych publicznego nadawcy.

Gospodarzami wieczoru byli Marzena Rogalska i Łukasz Nowicki, a na ściance pozowali m.in. Dariusz Szpakowski czy Katarzyna Dowbor.

Szczególną uwagę zgromadzonych mediów przyciągnął legendarny komentator sportowy Włodzimierz Szaranowicz.

Wydarzenie promujące wiosenną ofertę programową przyciągnęło do gmachu telewizji liczne grono artystów i dziennikarzy. W roli prowadzących galę sprawdzili się Marzena Rogalska oraz Łukasz Nowicki. Na czerwonym dywanie nie zabrakło znanych nazwisk, takich jak Maciej Orłoś, Marta Manowska, Michał Milowicz, czy reprezentanci młodszej generacji: Maciej Musiał, Cleo i Blanka Stajkow. Obiektywy fotoreporterów skierowane były jednak przede wszystkim na ikony stacji. Odmłodzeni Włodzimierz Szaranowicz, Katarzyna Dowbor oraz Dariusz Szpakowski zaprezentowali sięz wielką klasą.

Największe emocje wzbudziła obecność Włodzimierza Szaranowicza. Legendarny sprawozdawca, który we wrześniu wznowił współpracę z TVP Sport jako felietonista, pojawił się publicznie w doskonałym nastroju. Przypomnijmy, że dziennikarz wycofał się z aktywności zawodowej w 2019 roku w związku z postępującą chorobą Parkinsona. Podczas czwartkowej imprezy nie ograniczył się jedynie do pozowania na ściance. Szaranowicz odwiedził również studio olimpijskie Telewizji Polskiej. Obecność weteranów szklanego ekranu w tak dobrej formie została entuzjastycznie przyjęta przez środowisko mediów.

