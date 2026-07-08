Radio ESKA na żywo z Rap Stacja Festiwal 2026. Słuchaj audycji Matiego Fuczyło prosto ze Sławy

Radio ESKA prosto ze Sławy już w sobotę!

Radio ESKA jest jednym z patronów medialnych tegorocznego Rap Stacja Festiwal i nasza ekipa pojawi się w Sławie. Trochę festiwalowych emocji będą w stanie też doświadczyć nasi słuchacze, którzy nie mogą pojechać na to ogromne hip-hopowe wydarzenia. To dlatego, że na antenie pojawi się specjalna audycja prosto z terenu festiwalu. Poprowadzi ją nie kto inny jak Mati Fuczyło, którego możecie znać m.in. z Rap 20. Radio ESKA i Mati będą nadawać ze Sławy już w sobotę, 11 lipca 2026. Wydarzy się to w czasie programu "Weekend z Hitami Na Czasie". Start punktualnie o godzinie 14:00. Nie możecie tego przegapić!

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FILIPEK I NEL - RAP20 - MATI FUCZYŁO | ESKA

Bus Radia ESKA na Rap Stacja Festiwal

Osoby, które wybierają się na Rap Stacja Festiwal 2026 również będą mogły bawić się razem z ESKĄ. W Sławie w okolicach sceny pojawi się nasz pomarańczowy bus, na którym znajdziecie naszą ekipę. Razem rozkręcimy niesamowitą imprezę! Szukajcie nas na terenie festiwalu.

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Kto wystąpi na Rap Stacja Festiwal 2026?

Tegoroczna Rap Stacja Festiwal będzie wyjątkowa. Jubileuszowa dziesiąta edycja ma przyciągnąć do Sławy prawdziwe gwiazdy. Będą to między innymi Bedoes 2115, Oki, Mata, Pro8l3m, White 2115, Pezet, Gibbs, Bambi, Żabson, Jan-Rapowanie, Kuban, Kizo, Białas, Avi, Malik Montana, Young Multi, Chivas, PaluchGuzior, Kaz Bałagane, Kinny Zimmer i Young Igi. Szczególnie mocnym punktem zapowiedzi jest Busta Rhymes, popularny amerykański raper.