Alexander Gorgon wraca do Szczecina. Dołączył do klubu Świt Skolwin

Alexander Gorgon w nowym zespole

Były pomocnik Pogoni Szczecin ponownie zagra na szczecińskich boiskach. 37-letni Alexander Gorgon dołączył do Świtu Skolwin, występującego w drugiej lidze. W nowym zespole Austriak polskiego pochodzenia będzie pełnił podwójną rolę — zagra jako piłkarz oraz sprawdzi się na ławce trenerskiej jako asystent Marcina Sasala.

Pomocnik urodzony w Wiedniu rozpoczął piłkarską karierę w szkółce Austrii Wiedeń, z którą w 2013 roku zdobył mistrzostwo Austrii, notując 10 trafień w 31 spotkaniach. Później reprezentował HNK Rijeka, gdzie wywalczył jeden tytuł mistrza kraju i trzy Puchary Chorwacji. W 2018 roku przeniósł się do Polski.

- Jestem Polakiem, chociaż paszport mam austriacki. W moich żyłach płynie polska krew. Odszedłem z Pogoni półtora roku emu, ale nie opuściłem Szczecina – powiedział 37—letni były wieloletni pomocnik Pogoni Szczecin.

Dlaczego Alexander Gorgon wrócił do Polski?

W trakcie swojej czteroipółletniej przygody z Pogonią, zawodnik zagrał w 92 meczach ligowych, strzelając 20 bramek. W barwach Dumy Pomorza wystąpił w finale Pucharu Polski i eliminacjach Ligi Konferencji, a także zdobył dwa brązowe medale ekstraklasy. Po odejściu ze szczecińskiego klubu zawodnik przeniósł się do Rheindorf Altach, jednak ten okres uznaje za nieudany z powodu rzadkiej gry oraz rozłąki z rodziną, która pozostała w Polsce.

Teraz Gorgon wraca, by kontynuować karierę piłkarską i rozwijać umiejętności trenerskie. Oprócz gry i asystowania Sasalowi w Świcie, Austriak wspólnie z Adamem Frączczakiem prowadzi szkółkę piłkarską w Szczecinie. Alexander Gorgon zdobył już licencję UEFA B w Austrii i planuje zdobyć licencję UEFA A.