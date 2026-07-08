Polki przegrywają z Turczynkami na start turnieju w Osace. Zadecydowały końcówki setów

Biało-Czerwone miały swoje szanse w starciu z Turczynkami

Początkowa partia spotkania przyniosła mnóstwo emocji i zaciętej walki. Polskie siatkarki miały nawet w swoich rękach dwie piłki setowe, lecz przy prowadzeniu 25:24 oddały inicjatywę rywalkom, tracąc trzy punkty z rzędu. W drugiej odsłonie zespół Stefano Lavariniego zaprezentował się z dużo lepszej strony, pewnie wygrywając 25:20, do czego znacząco przyczyniła się bardzo skuteczna gra Julity Piaseckiej w ataku.

Dominacja Turczynek i kolejne wyzwania Polek w Lidze Narodów

Trzeci i czwarty set to już wyraźna przewaga zawodniczek trenowanych przez Daniele Santarelliego. W obu tych partiach Biało-Czerwone uległy do 19, a na parkiecie niepodzielnie rządziły Melissa Teresa Vargas i Ilkin Aydin, napędzając ofensywę tureckiej ekipy.

Reprezentacja Polski pod skrzydłami Stefano Lavariniego może pochwalić się wspaniałą serią trzech z rzędu (w latach 2023-2025) brązowych medali wywalczonych w rozgrywkach Ligi Narodów.

Przed naszymi reprezentantkami w Osace jeszcze trzy trudne przeprawy. Zmierzą się kolejno ze Stanami Zjednoczonymi (9 lipca o 6.00), Brazylią (10 lipca o 12.20) oraz gospodyniami turnieju – Japonią (12 lipca o 12.20). Awans do wielkiego finału w Makau, zaplanowanego na 22-26 lipca, zapewni sobie siedem najwyżej sklasyfikowanych drużyn po fazie zasadniczej, do których dołączą Chinki w roli gospodyń.

Skład reprezentacji Polski na turniej w Japonii i nieobecne gwiazdy

Do rywalizacji w japońskiej Osace polski sztab szkoleniowy zabrał następującą kadrę:

Katarzyna Wenerska, Alicja Grabka (rozgrywające);

Magdalena Stysiak, Julia Szczurowska (atakujące);

Sonia Stefanik, Maja Koput, Magdalena Jurczyk, Anna Obiała (środkowe);

Paulina Damaske, Julita Piasecka, Monika Lampkowska, Justyna Łysiak, Julia Orzoł (przyjmujące);

Aleksandra Szczygłowska (libero).

W turnieju nie wezmą udziału z rozmaitych względów Weronika Centka-Tietianiec, Julia Nowicka, Joanna Lelonkiewicz i Olivia Różański. Dodatkowo poważny uraz kolana uniemożliwił występy w kadrze narodowej Aleksandrze Gryce.