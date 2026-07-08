Mundial 2026 wkracza w decydującą fazę. Sprawdź, kto zagra w ćwierćfinale

Turniej w 2026 roku zbliża się do wielkich rozstrzygnięć. Odpowiadamy, kto zagra na mistrzostwach w środę, 8 lipca.

Ćwierćfinały MŚ 2026 tuż-tuż, jednak zawodników i kibiców czeka chwila oddechu.

Poznaj aktualny terminarz 1/4 finału i zobacz, czy na dziś zaplanowano jakiekolwiek spotkania.

MŚ 2026: Czy dzisiaj są mecze? Środa 8 lipca to czas na regenerację!

Stawkę ćwierćfinalistów uzupełniły dwie ekipy. Argentyna wygrała z Egiptem 3:2 po prawdziwym horrorze, a Szwajcaria okazała się lepsza od Kolumbii w konkursie rzutów karnych. Fani piłki nożnej muszą jednak chwilę poczekać. Środa, 8 lipca, to pierwszy dzień od 11 czerwca, w którym nie zobaczymy żadnego meczu. Faza 1/4 finału MŚ 2026 wystartuje w czwartek, 9 lipca. Poniżej prezentujemy terminarz tych spotkań.

Terminarz 1/4 finału mistrzostw świata 2026

Francja – Maroko (czwartek, 9 lipca, godz. 22:00)

Pierwsze starcie ćwierćfinałowe to rywalizacja Francji z Marokiem. Będzie to rewanż za półfinał z mundialu w Katarze w 2022 roku, gdzie "Trójkolorowi" triumfowali 2:0. Reprezentacja Francji, na czele z Kylianem Mbappé, to główny pretendent do tytułu. Maroko z kolei ponownie gra rolę czarnego konia – drużyna ta nie przegrała w fazie grupowej i imponuje szczelną obroną. Mecz można oglądać w TVP1, TVP Sport oraz na TVPSport.pl.

Hiszpania – Belgia (piątek, 10 lipca, godz. 21:00)

Drugi ćwierćfinał przyniesie nam pojedynek europejskich potęg: Hiszpanii i Belgii. Hiszpanie prezentują niezwykle atrakcyjny, ofensywny futbol, a przy tym są niezwykle solidni z tyłu – w tym turnieju nie stracili jeszcze gola. Belgowie, po słabszym starcie, w fazie pucharowej złapali wiatr w żagle, co udowodnili, pokonując USA aż 4:1. Transmisja z tego wydarzenia będzie dostępna w TVP1, TVP Sport i w internecie na TVPSport.pl.

Norwegia – Anglia (sobota, 11 lipca, godz. 23:00)

W trzecim meczu 1/4 finału zmierzą się Norwegia i Anglia. Skandynawowie zachwycają kibiców bezkompromisowym, siłowym stylem gry. W 1/8 finału sensacyjnie wyeliminowali Brazylię, wygrywając 2:0. Anglia potrzebowała czasu, by wejść na odpowiednie obroty, ale wygrana z gospodarzami – Meksykiem 3:2, robi wrażenie. To będzie również starcie wybitnych napastników: Erlinga Haalanda i Harry'ego Kane'a. Spotkanie pokażą stacje TVP1, TVP Sport, a stream będzie dostępny na TVPSport.pl.

Argentyna – Szwajcaria (noc z soboty na niedzielę 11/12 lipca, godz. 03:00)

Ostatnim ćwierćfinałowym hitem będzie potyczka Argentyny ze Szwajcarią. Obrońcy tytułu dostarczyli swoim fanom mnóstwo stresu, wygrywając z Republiką Zielonego Przylądka po dogrywce (3:2) oraz z Egiptem (3:2). Ponownie ogromny wpływ na grę zespołu miał niezawodny Leo Messi. Pytanie brzmi: czy zdyscyplinowani taktycznie Szwajcarzy zdołają zatrzymać Argentyńczyków? Mecz będzie transmitowany w TVP1, TVP Sport oraz na stronie TVPSport.pl.

QUIZ. Czwartkowy test z geografii. Stolice państw, które grają na mundialu. Medal za 15 punktów Pytanie 1 z 20 Na początek łatwizna. Jakie miasto jest stolicą USA? Nowy Jork Waszyngton Los Angeles Następne pytanie