CLOUT Festival 2026 już w lipcu! Don Toliver, Ken Carson, Quavo i Swae Lee na Lotnisku Bemowo!

Światowe wiazdy rapu w Warszawie!

Piąta edycja CLOUT Festival nadchodzi z hukiem! W dniach 10-11 lipca 2026 roku wszystkie oczy będą zwrócone na Lotnisko Bemowo w Warszawie. To właśnie tam zagrają największe gwiazdy światowego rapu oraz artyści wyznaczający kierunki współczesnej sceny. CLOUT konsekwentnie buduje line-up, który łączy mainstream z undergroundem, prezentując zarówno globalnych headlinerów, jak i wschodzące gwiazdy, które dopiero rozpoczynają swoją drogę do światowej popularności. To właśnie ta unikalna formuła wyróżnia warszawski festiwal na tle pozostałych europejskich wydarzeń.

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Clout Festival 2024 - energia, szaleństwo i prawdziwy ogień. Tak bawiliśmy się w tym roku!

Kto wystąpi na CLOUT Festival 2026?

Tegoroczna lista artystów to prawdziwa gratka dla każdego fana rapu. Na scenie CLOUT Festival wystąpią: Don Toliver, Ken Carson, Destroy Lonely, Skepta, Fakemink, Lucki, Che, Quavo, Swae Lee, Nine Vicious, Molly Santana, Homixide Gang, Smokedope2016, Feng, Xaviersobased, Rich Amiri, Slayr, Jorjiana, Apollored1 oraz Prettifun.

Jednym z głównych bohaterów będzie Don Toliver – autor multiplatynowych hitów „No Idea”, „E85” czy „No Pole”. Jego tegoroczny album „Octane” bije rekordy popularności. Do Warszawy, również ze świeżym materiałem z płyty „xperiment”, przyjedzie Ken Carson, lider nowej fali trapu i jeden z najważniejszych reprezentantów kolektywu Opium.

Nie zabraknie silnej reprezentacji Wielkiej Brytanii. Skepta od lat pozostaje jedną z najbardziej wpływowych postaci europejskiego rapu, a jego działalność wykracza daleko poza muzykę, obejmując również modę i kulturę. Fakemink to z kolei jeden z najciekawszych przedstawicieli nowej generacji brytyjskiego undergroundu.

Prawdziwą gratką będzie również obecność legend amerykańskiej sceny. Quavo, współzałożyciel kultowego Migos, oraz Swae Lee, połowa duetu Rae Sremmurd i autor światowych przebojów, przypomną, dlaczego od ponad dekady należą do najważniejszych postaci sceny. To będzie sentymentalny powrót do beztroskich lat 2016-19.

Przyszłość rapu na CLOUT Festival

CLOUT Festival, jak co roku, mocno stawia na przyszłość gatunku. Obok uznanych nazwisk, pojawią się uwielbiane przez polską publikę ksywki takie jak Destroy Lonely, Homixide Gang, Xaviersobased, Rich Amiri czy Lucki. Festiwal promuje również najgłośniejsze nazwiska nowej generacji, które zdobywają uznanie gwiazd i miliony odtworzeń, wyznaczając kierunek, w którym rozwija się współczesny trap. Mowa tu o artystach takich jak Molly Santana, Che, Smokedope2016, Nine Vicious, Slayr, Jorjiana, Apollored1, Feng i Prettifun.

Historia sukcesu i prestiżowe wyróżnienia

Od początku istnienia festiwalu przez CLOUT przewinęły się największe nazwiska światowego rapu, takie jak m.in. Playboi Carti, A$AP Rocky, Young Thug, Lil Uzi Vert, Offset, Yeat, Gucci Mane, Jack Harlow, Rae Sremmurd, Denzel Curry, Kodak Black, Lil Tecca czy Ferg. CLOUT Festival to dziś jedyny polski festiwal w całości poświęcony światowej scenie hip-hopowej oraz jedno z najważniejszych wydarzeń tego typu w Europie. Jego prestiż potwierdzają trzykrotne nominacje do European Festival Awards w kategorii Best Medium-Sized Festival.