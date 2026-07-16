Masz bzika na punkcie koncertów? Ta darmowa strona podsumuje twoje statystyki

Pamiętacie ten moment, kiedy po latach od koncertu zastanawiacie się: "Zaraz, czy oni wtedy zagrali ten kawałek?" albo "Ile razy właściwie widziałem ich na żywo?". Dla maniaków statystyk powstała platforma, która to wszystko podliczy. Chodzi o stronę What I've Heard (whativeheard.com). To proste i – co najistotniejsze – całkowicie bezpłatne narzędzie, które pozwala zamienić Waszą koncertową historię w niesamowitą infografikę.

Chorzów - koncert Dawida Podsiadło

Strona jest bardzo intuicyjna, a koncertowa baza danych doprawdy imponuje. Najlepsze jest to, że korzystanie z niej nie wymaga przechodzenia przez żmudne procesy rejestracji. Nie trzeba zakładać konta, wymyślać hasła i potwierdzać wszystkiego za sprawą skrzynki mailowej.

Cały proces zamyka się dosłownie w kilku krokach. Najpierw trzeba wpisać w wyszukiwarkę nazwę zespołu lub wykonawcy, którego widziało się na żywo. Następnie serwis wyświetla całe archiwum koncertowe podanej gwiazdy. Wyniki można zawęzić wpisując konkretne miasto, kraj czy rok. Po kliknięciu na koncert, na którym się było, system oznacza go specjalną odznaką "I was there" (czyli byłem tam).

Zabawa dopiero się zaczyna w momencie, kiedy kliknie się przycisk "Print My Record" (wydrukuj moje zestawienie). Zostaniemy wówczas przeniesieni do spersonalizowanego podsumowania. Co tam będzie można znaleźć? Jest tego sporo. Dowiesz się m.in. ile unikalnych piosenek pojawiło się w setlistach, albo które utwory przewijały się najczęściej.

Na koniec system pozwala wygenerować stylowy, cyfrowy bilet (w formacie PNG), który idealnie nadaje się do udostępnienia w mediach społecznościowych. Tak to mniej więcej wygląda:

Autor: What I've Heard/ Materiały prasowe

Autor: What I've Heard/ Materiały prasowe

To doskonały sposób, by ułożyć swoje wspomnienia w logiczną całość i sprawdzić, jakimi koncertowymi rarytasami możecie się pochwalić.

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