To obowiązkowy produkt każdej wakacyjnej wyprawy. W Action kupisz go już za 114 złotych, w Media Expert kosztuje prawie 400!

Action niezmiennie podbija serca Polaków, a ich sezonowe hity to klucz do udanego lata i komfortowego wypoczynku.

Ten praktyczny gadżet za ułamek ceny konkurencji zrewolucjonizuje twoje wakacyjne wyjazdy, zapewniając zawsze chłodne napoje i świeże przekąski.

Sprawdź, dlaczego ten gadżet to absolutny hit i nie przegap okazji na idealny wypoczynek bez wysokich kosztów.

Trudno wyobrazić sobie letnią podróż samochodem, dzień spędzony nad jeziorem czy rodzinny piknik bez schłodzonych napojów i świeżych przekąsek. Wysokie temperatury sprawiają, że żywność szybciej traci świeżość, a ciepła woda czy sok nie przynoszą upragnionego orzeźwienia. Właśnie dlatego lodówka turystyczna to jeden z tych gadżetów, który potrafi znacząco podnieść komfort wypoczynku. Jej największą zaletą jest mobilność. Można zabrać ją praktycznie wszędzie - na plażę, camping, działkę czy dłuższą podróż samochodem. W zależności od modelu pozwala utrzymać niską temperaturę napojów, owoców, kanapek czy innych produktów spożywczych przez wiele godzin. To rozwiązanie szczególnie docenią rodziny z dziećmi oraz osoby planujące całodzienne wycieczki.

Lodówka turystyczna z Action to prawdziwy hit. Kosztuje grosze, w Media Expert zapłacisz 3 razy drożej

Klienci Action często zwracają uwagę na atrakcyjny stosunek ceny do jakości oferowanych produktów. Sieć regularnie wprowadza do sprzedaży sezonowe akcesoria, które szybko znikają z półek. Nic więc dziwnego, że praktyczne urządzenia na lato cieszą się dużym zainteresowaniem. Lodówka turystyczna należy do produktów, które mogą przydać się nie tylko podczas wakacyjnego urlopu, ale również przez cały sezon grillowy i podczas weekendowych wypadów za miasto. Turystyczna lodówka z Action o pojemności 22 litrów kosztuje jedynie 114,94 zł. Niezwykłą zaletą tego urządzenia jest fakt, iż można ją ładować w samochodzie, dzięki czemu znakomicie sprawdzi się podczas wszelkich wyjazdów i pikników. Model o podobnych parametrach można kupić także w innych popularnych sieciach, jednak zapłacić trzeba za nie znacznie więcej. Np. w Media Expert lodówka o pojemności 28 litrów, także zasilana gniazdem zapalniczki w samochodzie kosztuje 399,96 zł.

Jeśli planujesz wakacyjne wyjazdy, pikniki lub wypoczynek na świeżym powietrzu, warto rozejrzeć się za tego typu sprzętem. To niewielki gadżet, który potrafi zrobić dużą różnicę i sprawić, że nawet podczas największych upałów zimne napoje i świeże przekąski będą zawsze pod ręką.

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Quiz. Lato w PRL-u. Pamiętasz, jak wtedy wypoczywano? Pytanie 1 z 15 Od którego roku prawo do wypoczynku obywatelom PRL gwarantowała konstytucja? 1977 1952 1969 Następne pytanie