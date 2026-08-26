Turniej WTA w Monterrey. Maja Chwalińska awansowała do ćwierćfinału debla

Maja Chwalińska i Sinja Kraus w ćwierćfinale

Maja Chwalińska oraz jej austriacka partnerka Sinja Kraus pomyślnie przeszły pierwszą rundę turnieju deblowego WTA 500 na kortach twardych w meksykańskim Monterrey. Polsko-austriacki duet pokonał w 1/8 finału reprezentantkę Rosji Aleksandrę Panową i belgijską tenisistkę Magali Kempen.

Spotkanie zakończyło się wynikiem 1:6, 6:3, 10-8. O awans do półfinału Chwalińska i Kraus zagrają z Chinką Xu Yifan oraz Australijką Mayą Joint. Mecz zapowiada się niezwykle emocjonująco dla polskich kibiców tenisa.

Jak poradziły sobie inne Polki w Meksyku?

Wcześniej awans do ćwierćfinału gry podwójnej w Monterrey wywalczyły Katarzyna Piter i Janice Tjen z Indonezji. W pierwszej rundzie pokonały one rozstawiony z numerem dwa chiński debel Shuai Zhang, Xinyu Jiang po zaciętym meczu z wynikiem 6:2, 6:7 (5-7), 10-7.

Oprócz występów w deblu, Maja Chwalińska zagra również w turnieju singlowym. Rozstawiona z „trójką” Polka w pierwszej rundzie miała wolny los, a w swoim pierwszym meczu singlowym spotka się z Amerykanką Alycią Parks, która otrzymała tzw. dziką kartę do turnieju.