Te rośliny wyglądają pięknie nawet po przekwitnięciu. Nie wyrzucaj ich zbyt szybko

Nie zawsze jest korzystne bezzwłoczne usuwanie przekwitłych części roślin, ponieważ wiele z nich zachowuje swój urok i może nadal wzbogacać wygląd ogrodu po zakończeniu fazy intensywnego kwitnienia.

Pozostawienie zasuszonych kwiatostanów przyczynia się do wzbogacenia bioróżnorodności, oferując schronienie oraz źródło pożywienia dla drobnych organizmów w okresie, gdy inne zasoby są ograniczone.

Poza pierwotnym okresem kwitnienia, niektóre rośliny transformują się w wyjątkowe elementy krajobrazu, tworząc ciekawe formy i tekstury, które mogą stanowić dekorację ogrodu przez wiele miesięcy, wnosząc do niego nowe walory estetyczne.

Indywidualne podejście do pielęgnacji przekwitłych roślin jest kluczowe, gdyż nie wszystkie gatunki reagują tak samo na pozostawienie ich części, a świadoma decyzja powinna uwzględniać zarówno kondycję rośliny, jak i jej specyficzne wymagania uprawowe.

Przekwitnięte rośliny mają jeszcze jedną zaletę. Ich suche kwiatostany często tworzą ciekawą strukturę, która szczególnie dobrze wygląda jesienią, gdy większość rabat zaczyna pustoszeć. Niektóre z nich mogą również stanowić schronienie lub źródło pokarmu dla drobnych zwierząt i ptaków. Dlatego przed rozpoczęciem jesiennych porządków warto dokładnie przyjrzeć się rabatom.

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Nie wyrzucaj tych roślin po przekwitnięciu

Jednymi z roślin, których nie trzeba od razu ścinać po przekwitnięciu, są hortensje. Ich duże kwiatostany z czasem zmieniają kolor, stają się bardziej przygaszone i zasychają, ale nadal mogą wyglądać bardzo dekoracyjnie. Podobnie jest z trawami ozdobnymi, których suche wiechy pięknie poruszają się na wietrze. Warto pozostawić także zaschnięte kwiatostany jeżówek, rudbekii czy krwawników. Ich charakterystyczne główki mogą być ozdobą ogrodu jesienią i zimą, a dodatkowo nasiona niektórych gatunków są wykorzystywane przez ptaki.

Eska Summer City w Mrągowie

Te rośliny wyglądają świetnie po przekwitnięciu

Ciekawie po przekwitnięciu prezentują się również rozchodniki, lawenda czy czosnki ozdobne. Szczególnie efektowne są te ostatnie, gdy pozostawione na pędach kwiatostany tworzą suche, geometryczne kule. Nie oznacza to jednak, że wszystkie rośliny należy pozostawiać nietknięte. W przypadku okazów chorych, zaatakowanych przez szkodniki lub takich, których suche części zaczynają gnić, lepiej przeprowadzić odpowiednie cięcie. Warto też sprawdzić wymagania konkretnego gatunku, ponieważ niektóre rośliny potrzebują regularnego usuwania przekwitłych kwiatów, aby ponownie zakwitnąć.

Dlatego zanim jesienią rozpoczniesz wielkie porządki, nie wyrzucaj automatycznie wszystkiego, co przekwitło. Suche kwiatostany mogą być naturalną dekoracją i nadać ogrodowi zupełnie inny charakter.