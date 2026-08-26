Robert Lewandowski w ogniu krytyki po odpadnięciu Chicago Fire. Kibice nie mają litości

Drużyna Chicago Fire uległa CF Monterrey 1:2, co oznaczało pożegnanie z rozgrywkami Leagues Cup na etapie ćwierćfinału.

Reprezentant Polski przebywał na murawie przez całe 90 minut, jednak jego gra była bezbarwna. Co gorsza, to właśnie strata Lewandowskiego zapoczątkowała akcję, po której rywale zdobyli decydującą bramkę.

Sympatycy klubu z Chicago nie kryją rozczarowania postawą napastnika. W mediach społecznościowych pojawiają się głosy, że z uwagi na jego wynagrodzenie oraz odejście Hugo Cuypersa, oczekiwania wobec Polaka są znacznie wyższe.

Porażka Chicago Fire, Robert Lewandowski pod ostrzałem

Ekipa Chicago Fire z Robertem Lewandowskim podeszła do spotkania ćwierćfinałowego po udanej serii siedmiu meczów bez porażki. W tym czasie odniosła trzy wygrane w fazie głównej turnieju, w którym uczestniczą zespoły z USA, Meksyku i Kanady. Dzięki dobrym wynikom "Strażacy" awansowali do fazy pucharowej jako jedna z czterech najlepszych drużyn MLS, jednak w starciu z meksykańskim CF Monterrey musieli uznać wyższość przeciwnika.

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Dla sympatyków z Chicago spotkanie to miało szczególny wymiar. W barwach Monterrey występuje obecnie Hugo Cuypers, który w zeszłym sezonie był najskuteczniejszym zawodnikiem Fire. Belg opuścił klub, by zrobić miejsce dla Lewandowskiego. Choć żaden z nich nie wpisał się na listę strzelców, to zespół Cuypersa wywalczył awans. Monterrey mogło objąć prowadzenie już w 42. minucie, ale Lucas Ocampos nie wykorzystał rzutu karnego, trafiając w słupek. Pierwszy gol padł tuż przed przerwą, kiedy to Victor Guzman celnie uderzył głową po dośrodkowaniu z rzutu wolnego.

Pierwsza połowa zakończyła się prowadzeniem Monterrey 1:0. Mecz odbywał się na neutralnym stadionie SeatGeek Stadium. W drugiej części gry Philip Zinckernagel strzelił wyrównującą bramkę. Gdy na tablicy wyników widniał remis 1:1, doszło do kluczowej sytuacji. W 82. minucie Lewandowski poprowadził piłkę na połowę przeciwnika, lecz jego niedokładne podanie trafiło prosto pod nogi graczy Monterrey. Zespół z Meksyku natychmiast wyprowadził kontratak, który zakończył się pięknym golem Orbelina Pinedy. Do końca spotkania wynik nie uległ już zmianie, a kibice Chicago Fire po meczu nie szczędzili krytyki swojemu czołowemu graczowi.

Lewandowski dzisiaj z zerową liczbą strzałów i praktycznie zerowym pozytywnym zaangażowaniem w tercji ataku w meczu, który był ważny dla klubu. Mówcie, co chcecie o jego karierze, ale za to, co mu płacimy i tracąc przy tym Cuypersa... To zdecydowanie za mało - czytamy na profilu Chicago Fire Soccer Talk.

Szansa na poprawienie nastrojów w drużynie pojawi się 29 sierpnia. Wtedy to Lewandowski i jego zespół zmierzą się w wyjazdowym spotkaniu ligowym z Seattle Sounders.

Lewandowski with zero shots and basically zero positive involvement in the attacking third tonight in what was a big game for the clubSay what you want about his career but for what we’re paying him and losing Cuypers in the process…it’s nowhere near good enough #cf97— Chicago Fire Soccer Talk (@ChiFireSocTalk) August 26, 2026

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