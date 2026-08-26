Eliminacje MŚ 2027. Ważne starcie Polski z Izraelem

Trzy ostatnie mecze na korzyść Polaków

Podopieczni trenera Igora Milicicia mogą pochwalić się trzema kolejnymi zwycięstwami o stawkę nad Izraelem. Dwa z tych sukcesów miały miejsce w fazie grupowej mistrzostw Europy - w 2022 roku w Pradze (85:76) oraz w zeszłym roku w Katowicach (66:64). W obu przypadkach drużyny walczyły o miano niepokonanej w grupie D.

W historycznym meczu w katowickim Spodku wyróżnił się Jordan Loyd. Naturalizowany Amerykanin zdobył 27 punktów, z czego ostatnie zdecydowały o wygranej. Obok niego na parkiecie błyszczał Mateusz Ponitka, który zanotował double-double, osiągając 16 punktów i 11 zbiórek.

Spotkanie w Rydze przy pustych trybunach

Czwartkowy mecz odbędzie się w stolicy Łotwy. Decyzja o przeniesieniu spotkania do Rygi podyktowana była aktualną sytuacją polityczną w Izraelu. Zgodnie z wytycznymi FIBA, rywalizacja na parkiecie przebiegnie bez udziału publiczności, co może wpłynąć na dynamikę gry obu zespołów.

W składzie Izraela zabraknie m.in. Deniego Avdiji. To lider tej drużyny i czołowy strzelec Portland Trail Blazers w NBA, który w poprzednim meczu z Polakami w Katowicach zdobył najwięcej, bo aż 23 punkty. Brak tego zawodnika może być sporym ułatwieniem dla polskiej defensywy.

Droga obu drużyn do drugiego etapu

Polacy znakomicie rozpoczęli tegoroczne kwalifikacje do MŚ 2027. Pierwszy etap zakończyli z kompletem sześciu zwycięstw w grupie F. W swoim ostatnim występie, rozegranym w Krakowie, pokonali Holandię 92:84. Rywalizacja w drugim etapie potrwa od sierpnia 2026 do marca 2027 roku.

Izrael miał więcej trudności w pierwszej fazie eliminacji. W grupie E zajęli dopiero trzecie miejsce z bilansem dwóch zwycięstw i czterech porażek. Dwukrotnie pokonali najsłabszy Cypr, jednak ulegli wyżej notowanym rywalom - mistrzom świata Niemcom oraz Chorwatom. W swoim ostatnim sprawdzianie w Tbilisi przegrali z Gruzją 90:101.