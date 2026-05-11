Na egzaminie ósmoklasisty uczniowie pisali o swojej przyszłości. Ten tekst okazał się kluczowy

Emocje po egzaminie: „Co to był za tekst?!”

W poniedziałek, 11 maja, dokładnie o 9:00, ósmoklasiści rozpoczęli pierwszy z trzech egzaminów – język polski. Chwilę po wyjściu z sali internet zalała fala komentarzy. Wielu uczniów nie kryło zdziwienia, bo w arkuszu CKE pojawił się tekst „Czy możemy kształtować swoją przyszłość?” autorstwa Stephena Hawkinga – światowej sławy fizyka i kosmologa, znanego z popularyzowania nauki i stawiania fundamentalnych pytań o losy człowieka.

Co Hawking mówił o przyszłości?

W swoim eseju Hawking podkreślał, że przyszłość zależy od naszych decyzji, odpowiedzialnego korzystania z technologii oraz świadomości, że każdy z nas współtworzy świat, w którym żyje. Naukowiec wielokrotnie ostrzegał, że rozwój sztucznej inteligencji, zmiany klimatyczne czy postęp technologiczny mogą przesądzić o losach cywilizacji. Jednocześnie wierzył, że ludzkość ma realny wpływ na to, jak będzie wyglądało jutro. Ta właśnie myśl – że każdy człowiek może kształtować swoją przyszłość – stała się fundamentem jednego z kluczowych zadań.

Najważniejsze zadanie: przemówienie inspirowane Hawkingiem

W arkuszu znalazło się kilka pytań do tekstu, jednak najistotniejszym elementem egzaminu było wypracowanie. Jednym z tematów było przygotowanie przemówienia skierowanego do rówieśników, w którym – odwołując się do eseju Hawkinga oraz innych lektur – należało przekonać, że każdy ma wpływ na własną przyszłość.

To zadanie wymagało nie tylko zrozumienia przesłania naukowca, ale również umiejętności powiązania go z literaturą szkolną. Uczniowie mogli wykorzystać m.in. „Małego Księcia”, „Kamienie na szaniec”, „Balladynę” czy „Dziady”, pokazując, że bohaterowie literaccy również dokonują wyborów wpływających na ich los.

Jak uczniowie ocenili egzamin?

W komentarzach na platformie X pojawiały się opinie, że arkusz był „nietypowy”, „inny niż zwykle”, ale jednocześnie „interesujący”. Wielu uczniów podkreślało, że temat przemówienia był inspirujący, choć wymagał kreatywności i dobrej znajomości lektur.

Matematyka, język obcy i... wyniki

We wtorek ósmoklasiści przystąpią do egzaminu z matematyki, a w środę – do testu z języka obcego.

Choć egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać, jego wynik ma ogromne znaczenie w rekrutacji do szkół średnich.

Oficjalne wyniki CKE ogłosi 3 lipca 2026 r.

Egzamin ósmoklasisty 2026 z jęz. polskiego - arkusze CKE i odpowiedzi znajdziesz w poniższej galerii:

