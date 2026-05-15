Eurowizja 2026. Alicja Szemplińska 18. w finale! Dlaczego i co to oznacza?

Eurowizja 2026 - numer startowy Polski w finale
Alicja Szemplińska zakwalifikowała się do wielkiego finału Eurowizji 2026. Dzięki niej Polska wystąpi w najważniejszym koncercie eurowizyjnym drugi rok z rzędu. Po półfinale wszyscy się zastanawiali, jako która w kolejności wystąpi. Teraz już wszystko jasne. W piątek rano Europejska Unia Nadawców opublikowała oficjalną kolejność startową finału Eurowizji 2026. Polska wystąpi jako 18. Czy to dobrze? Trudno powiedzieć, bo artyści startujący z 18. pozycji startowej zajmowali bardzo różne miejsca. Rok temu Parg z Armenii zajął dopiero 20 miejsce, ale np. Dania wygrała w 2013. W tej dekadzie dwa kraje zajęły miejsce w Top 10 śpiewając z osiemnastki: Litwa w 2021 roku i Portugalia w 2024. Polska wystąpi o Finlandii, która jest głównym faworytem do wygranej. Z jednej strony to źle, ponieważ cała uwaga skupi się na piosence przed nami, ale z drugiej strony Polska wystąpi pewnie w piku oglądalności. Trudno powiedzieć, jak pozycja startowa wpłynie na wynik Alicji.
Eurowizja 2026 - finał. Kolejność startowa 16.05.2026
- Dania: Søren Torpegaard Lund - "Før vi går hjem"
- Niemcy: Sarah Engels - "Fire"
- Izrael: Noam Bettan - "Michelle"
- Belgia: Essyla - "Dancing on the Ice"
- Albania: Alis - "Nân"
- Grecja: Akylas - "Ferto"
- Ukraina: Leléka - "Ridnym"
- Australia: Delta Goodrem - "Eclipse"
- Serbia: Lavina - "Kraj mene"
- Malta: Aidan - "Bella"
- Czechy: Daniel Zizka - "Crossroads"
- Bułgaria: Dara - "Bangaranga"
- Chorwacja: Lelek - "Andromeda"
- Wielka Brytania: Look Mum No Computer - "Eins, zwei, drei"
- Francja: Monroe - "Regarde !"
- Mołdawia: Satoshi - "Viva, Moldova!"
- Finlandia: Linda Lampenius i Pete Parkkonen - "Liekinheitin"
- Polska: Alicja Szemplińska - "Pray"
- Litwa: Lion Ceccah - "Sólo quiero más"
- Szwecja: Felicia - "My System"
- Cypr: Antigoni - "Jalla"
- Włochy: Sal Da Vinci - "Per sempre sì"
- Norwegia: Jonas Lovv - "Ya Ya Ya"
- Rumunia: Alexandra Căpitănescu - "Choke Me"
- Austria: Cosmó - "Tanzschein"