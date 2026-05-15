Eurowizja 2026. Alicja Szemplińska 18. w finale! Dlaczego i co to oznacza?

Adrian Rybak
2026-05-15 10:46

Eurowizja 2026 wkracza w decydującą fazę. Już wkrótce odbędzie się wielki finał, a wśród finalistów zobaczymy Alicję Szemplińską. Polska reprezentantka wystąpi jako 18 w kolejności startowej. Fani konkursu doskonale wiedzą, że miejsce na liście występów potrafi wpłynąć na końcowy rezultat. Czy Alicja trafiła na korzystną pozycję? Przyjrzeliśmy się eurowizyjnym statystykom.

Eurowizja 2026 - numer startowy Polski w finale

Alicja Szemplińska zakwalifikowała się do wielkiego finału Eurowizji 2026. Dzięki niej Polska wystąpi w najważniejszym koncercie eurowizyjnym drugi rok z rzędu. Po półfinale wszyscy się zastanawiali, jako która w kolejności wystąpi. Teraz już wszystko jasne. W piątek rano Europejska Unia Nadawców opublikowała oficjalną kolejność startową finału Eurowizji 2026. Polska wystąpi jako 18. Czy to dobrze? Trudno powiedzieć, bo artyści startujący z 18. pozycji startowej zajmowali bardzo różne miejsca. Rok temu Parg z Armenii zajął dopiero 20 miejsce, ale np. Dania wygrała w 2013. W tej dekadzie dwa kraje zajęły miejsce w Top 10 śpiewając z osiemnastki: Litwa w 2021 roku i Portugalia w 2024. Polska wystąpi o Finlandii, która jest głównym faworytem do wygranej. Z jednej strony to źle, ponieważ cała uwaga skupi się na piosence przed nami, ale z drugiej strony Polska wystąpi pewnie w piku oglądalności. Trudno powiedzieć, jak pozycja startowa wpłynie na wynik Alicji.

Półfinał Eurowizji 2026, Alicja Szemplińska w finale!

Eurowizja 2026 - finał. Kolejność startowa 16.05.2026

  1. Dania: Søren Torpegaard Lund - "Før vi går hjem"
  2. Niemcy: Sarah Engels - "Fire"
  3. Izrael: Noam Bettan - "Michelle"
  4. Belgia: Essyla - "Dancing on the Ice"
  5. Albania: Alis - "Nân"
  6. Grecja: Akylas - "Ferto"
  7. Ukraina: Leléka - "Ridnym"
  8. Australia: Delta Goodrem - "Eclipse"
  9. Serbia: Lavina - "Kraj mene"
  10. Malta: Aidan - "Bella"
  11. Czechy: Daniel Zizka - "Crossroads"
  12. Bułgaria: Dara - "Bangaranga"
  13. Chorwacja: Lelek - "Andromeda"
  14. Wielka Brytania: Look Mum No Computer - "Eins, zwei, drei"
  15. Francja: Monroe - "Regarde !"
  16. Mołdawia: Satoshi - "Viva, Moldova!"
  17. Finlandia: Linda Lampenius i Pete Parkkonen - "Liekinheitin"
  18. Polska: Alicja Szemplińska - "Pray"
  19. Litwa: Lion Ceccah - "Sólo quiero más"
  20. Szwecja: Felicia - "My System"
  21. Cypr: Antigoni - "Jalla"
  22. Włochy: Sal Da Vinci - "Per sempre sì"
  23. Norwegia: Jonas Lovv - "Ya Ya Ya"
  24. Rumunia: Alexandra Căpitănescu - "Choke Me"
  25. Austria: Cosmó - "Tanzschein"
