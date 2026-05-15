Eurowizja 2026. Alicja Szemplińska 18. w finale! Dlaczego i co to oznacza?

Eurowizja 2026 - numer startowy Polski w finale

Alicja Szemplińska zakwalifikowała się do wielkiego finału Eurowizji 2026. Dzięki niej Polska wystąpi w najważniejszym koncercie eurowizyjnym drugi rok z rzędu. Po półfinale wszyscy się zastanawiali, jako która w kolejności wystąpi. Teraz już wszystko jasne. W piątek rano Europejska Unia Nadawców opublikowała oficjalną kolejność startową finału Eurowizji 2026. Polska wystąpi jako 18. Czy to dobrze? Trudno powiedzieć, bo artyści startujący z 18. pozycji startowej zajmowali bardzo różne miejsca. Rok temu Parg z Armenii zajął dopiero 20 miejsce, ale np. Dania wygrała w 2013. W tej dekadzie dwa kraje zajęły miejsce w Top 10 śpiewając z osiemnastki: Litwa w 2021 roku i Portugalia w 2024. Polska wystąpi o Finlandii, która jest głównym faworytem do wygranej. Z jednej strony to źle, ponieważ cała uwaga skupi się na piosence przed nami, ale z drugiej strony Polska wystąpi pewnie w piku oglądalności. Trudno powiedzieć, jak pozycja startowa wpłynie na wynik Alicji.

Półfinał Eurowizji 2026, Alicja Szemplińska w finale!

Eurowizja 2026 - finał. Kolejność startowa 16.05.2026

Dania: Søren Torpegaard Lund - "Før vi går hjem" Niemcy: Sarah Engels - "Fire" Izrael: Noam Bettan - "Michelle" Belgia: Essyla - "Dancing on the Ice" Albania: Alis - "Nân" Grecja: Akylas - "Ferto" Ukraina: Leléka - "Ridnym" Australia: Delta Goodrem - "Eclipse" Serbia: Lavina - "Kraj mene" Malta: Aidan - "Bella" Czechy: Daniel Zizka - "Crossroads" Bułgaria: Dara - "Bangaranga" Chorwacja: Lelek - "Andromeda" Wielka Brytania: Look Mum No Computer - "Eins, zwei, drei" Francja: Monroe - "Regarde !" Mołdawia: Satoshi - "Viva, Moldova!" Finlandia: Linda Lampenius i Pete Parkkonen - "Liekinheitin" Polska: Alicja Szemplińska - "Pray" Litwa: Lion Ceccah - "Sólo quiero más" Szwecja: Felicia - "My System" Cypr: Antigoni - "Jalla" Włochy: Sal Da Vinci - "Per sempre sì" Norwegia: Jonas Lovv - "Ya Ya Ya" Rumunia: Alexandra Căpitănescu - "Choke Me" Austria: Cosmó - "Tanzschein"