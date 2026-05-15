Baltic Drive Festival 2026 zamyka skład! Fagata ostatnią gwiazdą. Wiemy, kto jeszcze wystąpi!

Organizatorzy odsłonili ostatnią kartę! Znamy już pełny skład artystów, którzy pojawią się na Baltic Drive Festival 2026. To największe motoryzacyjno-muzyczne wydarzenie nad polskim morzem po raz kolejny zawita do lokalizacji Kołobrzeg-Podczele, by przez trzy dni, od 7 do 9 sierpnia 2026 roku, dostarczać fanom niezapomnianych wrażeń. Ostatnią, dziewiątą gwiazdą, która dołącza do line-upu, jest Fagata! To ogłoszenie z pewnością ucieszyło jej fanów, zwłaszcza że organizatorzy podkreślają, że będzie to jedyna taka okazja, żeby zobaczyć ją na żywo na Pomorzu Zachodnim w najbliższych miesiącach. Jej koncerty to prawdziwy wulkan energii, charyzmy i kobiecej siły, która już wkrótce zawładnie sceną nad Bałtykiem.

Baltic Drive Festival 2026 - kto wystąpi? Znamy pełny line-up!

Ogłoszenie Fagaty domyka imponujący skład artystów, którzy przez trzy dni będą rozgrzewać publiczność w Kołobrzegu. Na scenie zobaczymy czołówkę polskiej sceny hip-hopowej, a harmonogram koncertów zapowiada się niezwykle ekscytująco. Fani rapu i mocnych brzmień z pewnością nie będą zawiedzeni. Na scenie pojawią się takie tuzy jak O.S.T.R., Malik Montana czy Young Igi.

Pełny, trzydniowy line-up koncertowy prezentuje się następująco:

PIĄTEK (7 sierpnia): Major SPZ, Kostek, Brokies

SOBOTA (8 sierpnia): O.S.T.R., Kaz Bałagane, Malik Montana

NIEDZIELA (9 sierpnia): Young Igi, Fagata, Sentino

Nie tylko koncerty! Jakie atrakcje motoryzacyjne czekają w Kołobrzegu?

Baltic Drive Festival to wydarzenie, które w unikalny sposób łączy świat muzyki i motoryzacji. Oprócz potężnej dawki hip-hopu na najwyższym poziomie, na uczestników czeka prawdziwa gratka dla fanów czterech (i dwóch) kółek. W programie imprezy znalazły się między innymi wyścigi na 1/4 mili, widowiskowe zawody driftu oraz pokazy specjalne. Na terenie festiwalu będzie można podziwiać setki wyjątkowych samochodów z różnych epok i regionów. Nowością tegorocznej edycji będzie BALTIC DRIFT SEMI PRO – efektowna rywalizacja na zupełnie nowym torze, która zagwarantuje jeszcze więcej adrenaliny i motoryzacyjnych emocji. To będzie weekend pełen mocy, muzyki i adrenaliny, który na długo pozostanie w pamięci wszystkich uczestników. Festiwal to także doskonała okazja do spotkań i wymiany doświadczeń w gronie miłośników motoryzacji.