Dostali szansę i odmienili swoje życie. Tak Żabka pomaga młodym wystartować w dorosłość

Każdy start jest inny

Podopieczni Fundacji Samodzielni Robinsonowie – wychowankowie domów dziecka, rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka, młodzież z ośrodków poprawczych oraz z niepełnosprawnościami – odbywają płatne staże trwające od dwóch tygodni do trzech miesięcy. W tym czasie zarówno uczestnicy, jak i pełniący rolę mentorów franczyzobiorcy, pozostają pod opieką Fundacji.

W pracy z zagrożoną wykluczeniem młodzieżą największym wyzwaniem nie jest brak kompetencji, ale brak wiary w siebie. Osoby, które nie miały stabilnych wzorców, często rezygnują, gdy pojawiają się trudności. Dlatego kluczowa jest relacja z mentorem, który wtedy powie: „zostań, spróbuj jeszcze raz” – mówi Anna Żelazowska-Kosiorek, liderka programów Fundacji Samodzielni Robinsonowie.

Program „Dobry staż” daje kompetencje zawodowe – od obsługi kasy czy ekspozycji towaru, po organizację obowiązków, funkcjonowanie w uporządkowanym środowisku i odpowiedzialność za zadania. Rozwija także kompetencje społeczne, takie jak praca w zespole i komunikacja. Najważniejszy efekt dotyczy jednak postaw – przełamywania lęku przed niepowodzeniem oraz budowania poczucia własnej wartości, potrzebnych do podejmowania kolejnych wyzwań.

Przedsiębiorcy w roli mentorów

Przykładem sukcesu programu jest historia Leny i Oskara Loeff – osiemnastoletnich bliźniąt, którzy po zakończeniu stażu w gdańskim sklepie zostali w nim zatrudnieni. Ich przygoda z zawodową dorosłością zaczęła się od czystej karty. Jakub Perske, ich mentor, w porozumieniu z przedstawicielką Fundacji zdecydował, że nie będzie pytać o przeszłość – po to, by pozwolić im w pełni otworzyć się na nowe wyzwania.

Choć początki nie zawsze były proste, dziś świetnie się dogadujemy. Lena i Oskar bardzo się rozwinęli, są otwarci. Klienci często ich chwalą, a ja mogę na nich polegać. Poza pracą poświęcam im sporo czasu na rozmowy, ale też wspieram ich w rozwijaniu pasji. Sam boksuję amatorsko, więc jestem w trakcie organizowania dla Oskara darmowych treningów muay thai. Przedsiębiorcą bywa się w pracy, a człowiekiem jest się zawsze. Dlatego staram się wpajać im wartości i pokazywać, że zamiast używek czy imprez warto wybrać sport i ciężką pracę nad sobą. To najlepsza droga, by zostać dobrym pracownikiem, ale przede wszystkim wartościowym człowiekiem – mówi Jakub Perske, który po raz trzeci bierze udział w programie i już za tydzień w swoim sklepie powita kolejnego stażystę.

Gdy biznes wspiera pierwszy krok

W ramach programu na przestrzeni lat zrealizowano ponad 500 staży. Zaangażowało się w niego blisko 130 mentorów – ich liczba systematycznie rośnie w kolejnych edycjach: od 10 do aż 75. Od kilku lat po zakończeniu stażu pracę podejmuje około 20% uczestników.

„Dobry staż” odpowiada na lukę między edukacją a rynkiem pracy. Od lat rozwijamy model, w którym pokrywamy koszty wynagrodzeń stażystów, a franczyzobiorcy dobrowolnie angażują się jako mentorzy. To partnerstwo działa, bo łączy dwa światy: doświadczenie Fundacji w pracy z młodzieżą i skalę oraz organizację Żabki. Mamy przy tym wspólny cel: chcemy pomagać tym, którzy tego potrzebują – mówi Anna Tatarzyńska, Senior HR Director w Grupie Żabka.

Program jest elementem strategii zaangażowania społecznego Grupy Żabka, szczególnie w obszarze wsparcia lokalnych społeczności i współpracy z franczyzobiorcami. Pokazuje, że biznes może nie tylko tworzyć miejsca pracy, ale też wpływać na to, jak wygląda pierwszy krok w dorosłość.

