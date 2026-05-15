Zatrzymanie dilera w Kłodzku. Miał w domu blisko 4 kilogramy narkotyków

Wielka akcja kryminalnych w Kłodzku. 41-latek w rękach policji

Sukces kłodzkich kryminalnych jest efektem wielomiesięcznej i skrupulatnej pracy operacyjnej. Policjanci z lokalnego Wydziału Kryminalnego od dłuższego czasu rozpracowywali środowisko narkotykowe, zbierając i weryfikując informacje na temat handlu nielegalnymi substancjami. Główne podejrzenia skupiły się na 41-letnim mieszkańcu Kłodzka, który według ustaleń miał posiadać w domu znaczne ilości środków odurzających i zajmować się ich sprzedażą. Gdy zebrany materiał dowodowy potwierdził te przypuszczenia, funkcjonariusze przystąpili do zdecydowanych działań i weszli na teren jego posesji, aby dokonać zatrzymania dilera w Kłodzku.

Narkotyki ukryte w puszkach i garażu. Zabezpieczono prawie 4 kilogramy

Podczas przeszukania miejsca zamieszkania 41-latka, doświadczenie policjantów szybko przyniosło rezultaty. Pierwsze porcje narkotyków zostały znalezione w jednej z kuchennych szafek, gdzie były sprytnie ukryte w metalowych puszkach. To był jednak dopiero początek, ponieważ prawdziwy magazyn znajdował się w garażu użytkowanym przez mężczyznę. Tam kryminalni odkryli kolejne paczki z nielegalnym towarem, a także wagę elektroniczną, małe woreczki strunowe oraz zgrzewarkę do folii, co jednoznacznie wskazywało na przygotowywanie narkotyków do dalszej dystrybucji. Łącznie policja zabezpieczyła ponad 2,3 kg marihuany, 43 gramy haszyszu, ponad 1,5 kg amfetaminy oraz kilkadziesiąt gramów 4-CMC.

Poważne zarzuty i tymczasowy areszt. Dilerowi z Kłodzka grozi 12 lat

Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił prokuraturze na postawienie 41-latkowi poważnych zarzutów. Mężczyzna odpowie za posiadanie znacznych ilości środków odurzających oraz za wielokrotne wprowadzanie ich do obrotu w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Jak ustalili śledczy, zatrzymany był już w przeszłości karany za inne przestępstwa. W piątek, 15 maja 2026 roku, Sąd Rejonowy w Kłodzku przychylił się do wniosku śledczych i zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres dwóch miesięcy. Za handel znaczną ilością narkotyków polskie prawo przewiduje karę nawet do 12 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Policja.pl