Pranie dywanu na sucho sodą i solą. Prosty sposób na czyste włosie bez użycia wody

Tradycyjne metody czyszczenia dywanów bywają kosztowne, a w domowym włosiu nieustannie gromadzą się roztocza oraz drobinki kurzu.

Skuteczne pranie dywanu na sucho wymaga użycia zaledwie dwóch kuchennych składników i zajmuje zaledwie pół godziny.

Ten bezwysiłkowy sposób pozwala błyskawicznie zneutralizować brzydkie zapachy oraz usunąć codzienne zabrudzenia.

Domowe pranie dywanu na sucho. Koszty usług i zagrożenia dla podłogi

Materiały leżące na podłodze w błyskawicznym tempie gromadzą zwierzęcą sierść, okruchy, roztocza oraz grube warstwy kurzu. Standardowy odkurzacz nie potrafi wyciągnąć z włosia wszystkich zanieczyszczeń, dlatego specjaliści zalecają regularne czyszczenie takich powierzchni na mokro. Cały proces pochłania jednak mnóstwo energii, a w wielu mieszkaniach brakuje odpowiedniego miejsca do suszenia. Wilgotny materiał leżący na podłodze może trwale uszkodzić drewniane deski lub delikatne panele. Na rynku funkcjonują oczywiście profesjonalne firmy czyszczące, które odbierają brudny chodnik i przywożą go po kilku dniach. Taka wygoda kosztuje jednak średnio 200 złotych w przypadku przedmiotu o standardowych wymiarach.

Przed zleceniem usługi specjalistom warto wypróbować domowe metody na błyskawiczne odświeżenie materiału bez użycia wody. Codzienne zanieczyszczenia znikają po zastosowaniu prostych trików, które skutecznie odnawiają wygląd włosia. Pranie dywanu na sucho wykazuje silne właściwości antybakteryjne i bez problemu pochłania najbardziej uciążliwe aromaty. Ten prosty zabieg świetnie radzi sobie z typowymi śladami użytkowania. Odpowiednie przygotowanie powierzchni gwarantuje szybki powrót do pełnej czystości.

Pracę należy rozpocząć od starannego odkurzenia całego lokalu. Zebranie kurzu z gołych posadzek oraz chodników zapobiega ponownemu roznoszeniu brudu na butach. Kolejny krok polega na przygotowaniu prostej mieszanki z równych proporcji soli kuchennej oraz sody oczyszczonej, którą następnie trzeba rozsypać na całej powierzchni. Rozprowadzony proszek należy starannie wmasować w strukturę dywanu przy użyciu dłoni lub własnych stóp. Po upływie 30 minut wystarczy dokładnie odkurzyć podłogę, choć przy mocniejszych zabrudzeniach warto zostawić specyfik na kilka godzin. Sól perfekcyjnie radzi sobie z drobinami kurzu, natomiast soda zabija szkodliwe roztocza i skutecznie neutralizuje nieprzyjemne zapachy.

Sposób na trudne plamy z dywanu. Zastosowanie mąki ziemniaczanej

Mieszanka soli z sodą doskonale odświeża całą powierzchnię, ale nie zlikwiduje miejscowych i wyraźnych przebarwień. Do usunięcia takich defektów konieczne jest zastosowanie środków o działaniu punktowym. W marketach dostępne są gotowe pianki chemiczne przeznaczone do czyszczenia chodników. W przypadku świeżego zabrudzenia wystarczy przyłożyć do niego papierowy ręcznik w celu wchłonięcia wilgoci, a następnie zasypać to miejsce mąką ziemniaczaną. Ten kuchenny produkt rewelacyjnie wyciąga tłuszcz i ciężkie osady. Zestarzałe plamy wymagają przygotowania gęstej pasty ze wspomnianej mąki, odrobiny wody oraz sody oczyszczonej. Gotową papkę trzeba wmasować w brudne miejsce, odczekać kilkanaście minut i ostatecznie zmyć wszystko wilgotną szmatką.