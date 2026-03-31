Najmłodszy Hamlet polskiej sceny. Hugo Tarres laureatem tegorocznej Nagrody im. Andrzeja Nardellego

Nagroda im. Andrzeja Nardellego jest przyznawana od 1999 roku przez Sekcję Krytyków Teatralnych ZASP. Jej celem jest wyróżnienie najbardziej obiecujących debiutów aktorskich w teatrach dramatycznych oraz wspieranie młodych twórców u progu ich kariery artystycznej. Patron nagrody, Andrzej Nardelli, był wybitnym aktorem młodego pokolenia, którego przedwcześnie przerwana kariera do dziś pozostaje symbolem niespełnionego, ale niezwykłego talentu.

Hugo Tarres z Nagrodą im. Andrzeja Nardellego

Laureatem Nagrody im. Andrzeja Nardellego za najlepszy debiut aktorski w teatrach dramatycznych w sezonie 2024/2025 został Hugo Tarres. Wyróżnienie przyznano za znakomitą rolę tytułową w spektaklu „Hamlet” Williama Shakespeare’a w reżyserii Jana Englerta, prezentowanym na scenie Teatru Narodowego w Warszawie. W uzasadnieniu nagrody głównej Kapituła Nagrody podkreśla, że tegoroczny laureat Hugo Tarres stworzył kreację dojrzałą, świadomą i poruszającą, wyróżniającą się nie tylko warsztatem, lecz także wyjątkową wrażliwością oraz odwagą interpretacyjną.

– Przyznając tę Nagrodę, chcemy zwrócić uwagę teatrów, reżyserów i widzów na ogromny potencjał twórczy, z jakim młodzi aktorzy opuszczają szkoły teatralne. Pragną grać, mierzyć się z rzeczywistością oraz poszukiwać prawdy, swojej prawdy. Poprzez wyróżnienie chcemy ich w tym wesprzeć, ofiarowując symboliczną przepustkę do tajemnicy teatru. Jednocześnie sami uczymy się ich wrażliwości, poznajemy z bliska, jak żyją i jak pracują – powiedziała Krystyna Piaseczna, Przewodnicząca Sekcji Krytyków Teatralnych.

– Nagroda im. Andrzeja Nardellego to nie tylko wyróżnienie za debiut, lecz część pięknej historii polskiego teatru – historii odwagi, pasji i pierwszych wielkich kroków na scenie. Od lat z dumą wskazuje tych, którzy mają w sobie siłę, by ją współtworzyć. Tegoroczny laureat potwierdza, że młode pokolenie z dumą i odwagą wnosi do tej tradycji nową energię i wrażliwość – podkreślił Jan Tomaszewicz, Prezes Zarządu Głównego ZASP.

Sekcja Krytyków Teatralnych Związku Artystów Scen Polskich (ZASP) w tegorocznej edycji Nagrody im. Andrzeja Nardellego przyznała dodatkowo także trzy wyróżnienia. Otrzymały je młode aktorki z Nowego Teatru w Słupsku – Michalina Dworzaczek i Matylda Wojsznis – za role w spektaklu „Niech no tylko zakwitną jabłonie” Agnieszki Osieckiej, w reżyserii Wojciecha Kościelniaka. Wyróżnienie otrzymała także Aurora Lipartowska z Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu za rolę Diany w spektaklu „Księżniczka na opak wywrócona” Pedro Calderona de la Barki, w reżyserii Pawła Aignera.

Hugo Tarres: najmłodszy Hamlet teatru polskiego

– To wyróżnienie jest dla mnie przede wszystkim ogromnym zastrzykiem zaufania. Nagroda im. Andrzeja Nardellego, przyznawana przez Sekcję Krytyków Teatralnych ZASP, ma szczególną wagę, bo ocenia debiut, czyli ten najbardziej newralgiczny moment w życiu aktora. Dla mnie to sygnał, że obrana droga i intuicja zawodowa mnie nie zawiodły. Nagroda dodaje mi odwagi do ryzykowania. Często po dobrym starcie pojawia się pokusa, by grać „bezpiecznie”, a to wyróżnienie motywuje mnie do dalszych poszukiwań w teatrze i mierzenia się z tekstami, które na pierwszy rzut oka wydają się nieosiągalne – podkreślił Hugo Tarres, tegoroczny laureat Nagrody im. Andrzeja Nardellego.

Wręczenie Nagrody im. Andrzeja Nardellego, z udziałem przedstawiciela Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, odbyło się 30 marca 2026 roku w Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie.