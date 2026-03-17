Najgorsza dziewczyna na świecie wystąpi w Polsce! Slayyyter zapowiedziała koncert w Warszawie

Trasa „WOR$T GIRL IN THE WORLD TOUR” Slayyyter rozpocznie się we wrześniu 2026 roku, tuż po głośnym debiucie Slayyyter na festiwalu Coachella w kwietniu oraz jej występie na nowojorskim The Governors Ball w czerwcu. Polska publiczność będzie miała okazję doświadczyć tej niezwykłej energii na żywo w samym sercu stolicy - już 24 października 2026 roku.

Slayyyter - nowa płyta

Nowy album „WOR$T GIRL IN AMERICA”, którego premiera zaplanowana jest na 27 marca 2026 roku, to kolejny etap w karierze Slayyyter. Artystka powraca myślami do swoich korzeni w St. Louis, ponownie odkrywając brzmienia, które ukształtowały ją w nastoletnich latach. To projekt, który łączy buntowniczą energię z introspekcją, prezentując Slayyyter w najbardziej autentycznym wydaniu. Album jest jednocześnie objawieniem i naturalną ewolucją jej twórczości - punktem, do którego mogła dojść, tylko zataczając pełne koło.

Slayyyter Warszawa 2026 - bilety

Przedsprzedaż biletów Ticketmaster rozpocznie się w czwartek, 19 marca o godzinie 10:00. Sprzedaż ogólna wystartuje w piątek, 20 marca o godzinie 10:00. Nie przegapcie szansy na zdobycie wejściówek na to wyjątkowe wydarzenie!

Kim jest Slayyyter?

Od przełomowego, imiennego mixtape’u z 2019 roku, przez debiutancki album „Troubled Paradise” (2021), aż po wydany w 2023 roku „STARFUCKER”, Slayyyter udowodniła, że jest jedną z najbardziej nieprzewidywalnych i wszechstronnych postaci współczesnego popu. Artystka swobodnie przetwarza estetykę przeszłości, teraźniejszości i przyszłości gatunku, podporządkowując ją własnej, unikalnej wizji.

Wczesne sukcesy, w tym viralowy singiel „Daddy AF”, który z internetowego hitu trafił na ścieżkę dźwiękową nagrodzonego Oscarem dla najlepszego filmu „Anora”, przyniosły jej uznanie najważniejszych mediów muzycznych, takich jak Billboard, Paper, Variety, Rolling Stone czy Pitchfork. Slayyyter występowała również jako support u boku artystek, które wcześniej ją inspirowały, m.in. Tove Lo i Keshy. Mimo rosnącej popularności, artystka uznała, że w jej muzyce wciąż czegoś brakuje. Postanowiła więc w pełni przyjąć to, kim - jak sama mówi - była od początku: „najgorszą dziewczyną w Ameryce”.