Marlon Magnée w Warszawie. Założyciel La Femme wystąpi z solowym materiałem

Marlon Magnée wystąpi w Warszawie, prezentując album "Dark Star", owoc głębokiego zanurzenia się w jego pierwotne pasje. Album, współprodukowany z cenionym Renaud Letangiem (znanym ze współpracy z Feist, Manu Chao czy Peaches), jest świadectwem zamiłowania artysty do nieoczywistych połączeń i jego unikalnego stylu. Słuchacze mogą spodziewać się wybuchowej mieszanki rockabilly, punku, cold wave i psychobilly, podanej w świeży i zaskakujący sposób. Na krążku, z którego utwory zaśpiewane są zarówno po francusku, jak i po angielsku, dominują gitary rodem z lat 60., "orgie syntezatorów" z lat 80., mocne automaty perkusyjne oraz analogowe delaye. Całość spaja zamierzona surowa energia, która jest znakiem rozpoznawczym Magnée. Jednym z singli promujących wydawnictwo jest "Plus fort que toi", użyty w kampanii promocyjnej marki Lacoste z Taylorem Zakharem Perezem w roli głównej.

Marlon Magnée - solowy album

Inspiracje Marlona Magnée są szerokie i różnorodne, co słychać w każdym dźwięku "Dark Star". Od klasyków takich jak Velvet Underground, The Stranglers, Motörhead, The Cure czy The Stray Cats, przez subtelności JJ Cale i psychodeliczne kompilacje Nuggets, aż po francuskojęzycznych artystów pokroju Gainsbourga, Les Rita Mitsouko, Métal Urbain, Plastic Bertrand i Marca Charlana – wszystkie te wpływy splatają się w spójną i porywającą całość.

Efektem jest szybki, ostry album, który miejscami osiąga zawrotne tempo 240 bpm. Jest to dzieło radykalne, stworzone, jak sam artysta mówi, "dla tych, których serca krwawią i którzy chcą walczyć." Koncert w Hydrozagadce to nie tylko powrót Marlona Magnée do korzeni, ale także zapowiedź renesansu rocka na współczesnej scenie muzycznej.

Marlon Magnée - koncert w Polsce

Koncert odbędzie się 21 kwietnia w klubie Hydrozagadka w Warszawie. Bilety są dostępne na stronie eBilet, organizatorem wydarzenia jest natomiast agencja ALTER ART.