Pranie kurtki puchowej w pralce. Dwie łyżki tego proszku zlikwidują brzydkie zapachy i zmiękczą materiał

• Chcesz dowiedzieć się, jak bezpiecznie wyprać kurtkę puchową w pralce, aby zachowała swoją puszystość oraz właściwości termoizolacyjne?

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Pranie kurtki puchowej w pralce z dodatkiem sody oczyszczonej. Jakich detergentów unikać?

Przed nadejściem sezonu zimowego warto właściwie przygotować i odświeżyć kurtkę puchową. Wielu właścicieli takich okryć rezygnuje jednak z użycia pralki z obawy przed zniszczeniem wypełnienia, co mogłoby skutkować zbiciem puchu i zesztywnieniem materiału. W rzeczywistości pranie kurtki puchowej w pralce jest całkowicie bezpieczne, pod warunkiem że przeprowadzimy ten proces w odpowiedni sposób.

Przygotowania należy zacząć od dokładnego opróżnienia kieszeni, gdyż pozostawiona w nich chusteczka higieniczna potrafi stworzyć ogromny problem. Następnie trzeba zapiąć wszystkie rzepy oraz zamki błyskawiczne i wywrócić odzież na lewą stronę. Najlepsze efekty daje pranie pojedynczej sztuki, co pozwala wodzie oraz środkom piorącym na swobodny przepływ przez włókna tkaniny. Specjaliści stanowczo odradzają stosowanie płynów do płukania, nawet jeśli zależy nam na ładnym zapachu. Tego typu specyfiki przynoszą więcej strat niż korzyści, ponieważ oblepiają włókna, prowadzą do ich sztywnienia i osłabiają zdolności grzewcze puchu. Należy również zrezygnować z tradycyjnych proszków, które trudno wypłukać i które często zostawiają nieestetyczne zacieki. Zamiast nich warto wybrać płyny do delikatnych materiałów lub dedykowane preparaty do puchu. Sam cykl prania powinien odbywać się na niskich obrotach wirowania i w temperaturze nieprzekraczającej 40 stopni Celsjusza. Dobrym rozwiązaniem jest włączenie dodatkowego płukania w celu usunięcia resztek chemii. Aby zneutralizować nieprzyjemne zapachy i ułatwić wypłukiwanie detergentów, wystarczy wsypać bezpośrednio do bębna lub przegrody na płyn dwie czubate łyżki sody oczyszczonej. Taki dodatek sprawi również, że kurtka odzyska miękkość i puszystość.

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Co wrzucić do bębna pralki podczas prania kurtki puchowej, żeby puch się nie zbił?

Eksperci zwracają uwagę na konieczność umieszczenia w bębnie dodatkowych przedmiotów, które uchronią wypełnienie przed zbijaniem się w trakcie cyklu. Podczas ruchów obrotowych pralki elementy te mechanicznie rozbijają materiał, dzięki czemu kurtka zachowuje swoją pierwotną objętość i puszystość. Najczęściej w tym celu wykorzystuje się zwykłe piłki tenisowe, jednak w przypadku ich braku równie dobrze sprawdzą się mocno zwinięte w kulki skarpetki.