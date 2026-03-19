Live Music w podziemiach Hotelu Bellotto. Wyjątkowe koncerty w sercu Warszawy!

Muzyka na żywo w zabytkowych piwnicach

Podziemia Hotelu Bellotto zyskują nowe życie, stając się miejscem niezwykłych muzycznych wieczorów. To właśnie tutaj, w samym sercu Warszawy, będzie rozbrzmiewać muzyka na żywo, tworząc niezapomniane wrażenia. Cykl "Live Music" to propozycja dla tych, którzy poszukują autentycznych emocji, bezpośredniego kontaktu z artystami i klimatu, którego nie znajdą w tradycyjnych salach koncertowych. Bliskość artystów, kameralna atmosfera i wyjątkowy charakter tego miejsca tworzą doświadczenie pełne muzyki, emocji i niepowtarzalnych wrażeń. Każdy koncert to okazja do spotkania z kulturą w wyjątkowej odsłonie, w przestrzeni, która na co dzień pozostaje ukryta przed oczami gości.

Co czeka na uczestników?

"Live Music w podziemiach Hotelu Bellotto to nie tylko koncerty, ale także spotkania z niezwykłą atmosferą miejsca" – podkreślają organizatorzy. To wieczory pełne muzyki, dobrych rozmów i unikalnego klimatu, który tworzą zarówno artyści, jak i sama przestrzeń. Nowy cykl wpisuje się w kulturalny rytm Warszawy, proponując publiczności wieczory pełne jakości, emocji i niebanalnych doświadczeń.

Pierwszy koncert z Martyną "DIULI" Pawłowską

Pierwszy koncert w ramach cyklu "Live Music" odbędzie się 26 marca o godzinie 19:00. Na scenie wystąpi Martyna „DIULI” Pawłowska – artystka, której muzyka łączy subtelność, emocje i nowoczesne brzmienie. Podczas wieczoru usłyszymy wiele znanych utworów w kameralnej formule trio, przy akompaniamencie gitary akustycznej oraz pianina elektrycznego. Zapowiada się wieczór pełen muzyki, dobrych rozmów i wyjątkowej atmosfery miejsca, które na co dzień pozostaje ukryte pod pałacem Bellotto. Wstęp na koncerty jest wolny, jednak liczba miejsc jest ograniczona. Nie przegap tej wyjątkowej okazji, by odkryć muzyczną odsłonę podziemi Hotelu Bellotto!