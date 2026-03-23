Kulturalny kwiecień w Warszawie. Tych wydarzeń nie można przegapić

Sztuka współczesna w dialogu. Trzecia edycja Constellations

Warszawska scena galerii prywatnych po raz kolejny pokaże swoją siłę i otwartość na międzynarodową współpracę. W dniach 10–12 kwietnia odbędzie się trzecia edycja festiwalu sztuki Constellations, w ramach którego trzynaście stołecznych galerii zaprosi do współtworzenia wystaw partnerów z zagranicy.

Wydarzenie ma charakter "towarzyski", nastawiony na rozmowę, wymianę doświadczeń i budowanie relacji. Organizatorzy podkreślają, że podobnie jak podczas pierwszej edycji w 2024 roku, program będzie różnorodny, a publiczność zobaczy przekrojową prezentację zarówno lokalnych, jak i światowych środowisk artystycznych.

Tegoroczne "konstelacje" polskich i zagranicznych galerii zapowiadają sie naprawdę obiecująco:

Raster / Plan B / Jocelyn Wolff / Esther Schipper / Hollybush Gardens

Monopol / Gregor Podnar

BWA Warszawa / Temnikova & Kasela

Turnus / 18, Murata / Courtney Jaeger

Import Export / Bukia Vakhania / Harlesden High Street

Piktogram / Konrad Fischer

Stereo / Croy Nielsen

WHOISPOLA / Jan Mot

Foksal Gallery Foundation / Karma International

Consonni Radziszewski / Franco Noero

Gunia Nowik Gallery / Molitor

Le Guern / Kogo

Wschód / Galerie Max Mayer

Szczegóły programu mają być sukcesywnie ogłaszane na stronie internetowej Constellations, a także w mediach społecznościowych wydarzenia i biorących w nim udział galerii.

Jubileusz muzyki klasycznej. 30. Wielkanocny Festiwal Ludwiga van Beethovena

Na przełomie marca i kwietnia Warszawa ponownie stanie się ważnym punktem na mapie europejskich wydarzeń muzyki klasycznej. Jubileuszowa, trzydziesta edycja Wielkanocnego Festiwalu Ludwiga van Beethovena potrwa od 22 marca do 3 kwietnia. Program zaplanowała zmarła w 2022 roku Elżbieta Penderecka – pomysłodawczyni i wieloletnia dyrektorka wydarzenia.

Hasło przewodnie tegorocznej odsłony – "Beethoven. Przełom klasycyzmu i romantyzmu" – wyznaczyło kształt trzynastodniowego programu obejmującego koncerty symfoniczne, kameralne oraz recital fortepianowy. W repertuarze znajdą się zarówno dzieła samego Beethovena, uznawane za zapowiedź romantyzmu, jak i utwory kompozytorów takich jak Schubert, Mendelssohn, Schumann czy Mahler.

Festiwal otworzy wykonanie IX Symfonii z finałową "Odą do radości" w interpretacji Orkiestry i Chóru Teatru Wielkiego – Opery Narodowej pod dyrekcją Marzeny Diakun. Zwieńczeniem wydarzenia będzie "Pasja według św. Łukasza" Krzysztofa Pendereckiego, zaprezentowana w 60. rocznicę prawykonania utworu.

Na scenach festiwalu wystąpią czołowe polskie zespoły symfoniczne oraz zaproszone orkiestry zagraniczne, a także laureaci prestiżowych konkursów muzycznych. Tradycyjnie program uzupełnią wydarzenia towarzyszące, w tym wystawa manuskryptów muzycznych i międzynarodowe sympozjum naukowe.

Klasyka kina na dużym ekranie. Timeless Film Festival Warsaw

Drugą połowę miesiąca zdominuje filmowa podróż w czasie. Od 17 do 27 kwietnia potrwa Timeless Film Festival Warsaw – wydarzenie poświęcone klasyce kina, które ma przywracać jej należne miejsce w doświadczeniu wspólnego oglądania.

Organizatorzy podkreślają, że współczesny widz coraz chętniej sięga do historii kina, poszukując w niej inspiracji i nowych emocji. Festiwal ma pokazywać zarówno dobrze znane arcydzieła w odnowionych cyfrowo kopiach, jak i wprowadzać do polskiego obiegu tzw. nową klasykę – twórców oraz filmy, które na świecie od dawna zajmują ważne miejsce w refleksji o kinie.

Program obejmie retrospektywy wybitnych reżyserów i reżyserek, dokumenty poświęcone sztuce filmowej, przeglądy gatunkowe oraz sekcje tematyczne. Kuratorzy zapowiadają również zaskakujące zestawienia tytułów i kontekstów, które mają zachęcić do świeżego spojrzenia na historię kina.

Kwiecień pełen kultury

Choć każde z tych wydarzeń skierowane jest do nieco innej publiczności, łączy je jedno – otwartość na dialog i nowe interpretacje. Niezależnie od tego, czy bliżej komuś do sztuki współczesnej, symfonicznych brzmień czy kinowych klasyków, warszawski kalendarz kulturalny w kwietniu daje wiele powodów, by wyjść z domu i zanurzyć się w sztuce.