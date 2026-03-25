Konkurs Główny „Wytyczanie Drogi” – znamy pierwsze tytuły!

„W tym roku stawiamy na filmy, które pokazują zmiany zachodzące wokół rodzin i intymnych związ-ków: kulturowe, cywilizacyjne i społeczne. A ich bohaterki i bohaterowie, z początku nieufni, otwierają się na nowe modele bycia w świecie. Odnajdując siłę po pierwsze w samych sobie, po drugie – w nieo-czywistych, skomplikowanych, a zarazem fascynujących relacjach, które nakierowują ich na zupełnie nowe doświadczenia” – zaznacza Grzegorz Stępniak, Dyrektor Artystyczny Mastercard OFF CAMERA.

Wśród pierwszych ogłoszonych tytułów znalazł się jeden film z Polski – „Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej”, pełnometrażowy debiut Emi Buchwald.

“Bardzo się cieszę z udziału naszego filmu w Międzynarodowym konkursie o Krakowską Nagrodę Filmową Andrzeja Wajdy Mastercard OFF CAMERA! To Festiwal, który od dawna mnie ciekawi, między innymi dlatego, że organizatorzy sprowadzili do Polski kilkanaście lat temu braci Safdie, z ich debiutanckim, ważnym dla mnie filmem „Daddy Longlegs”. Ci twórcy mocno czerpią z mistrza amerykańskiego kina niezależnego, Johna Cassavetesa, którego duch, przede wszystkim w postaci filmu „Cienie” unosił się nad naszym filmem. Błażej Hrapkowicz w relacji z Festiwalu dla Dwutygodnika z 2010 roku, kiedy był tam prezentowany właśnie film Safdie’ch, napisał coś takiego: „Sukces ilościowy nie oddala jednak pytania o rozumienie pojęcia „kina niezależnego”, którego uściślenie jest wskazane, skoro czyni się z niego hasło przewodnie festiwalu”. Ze słów organizatorów można wnioskować, że zap-roponowaną przez nich definicję najzwięźlej wyraża podtytuł jednej z sekcji – „From the gut”. Ten angi-elski kolokwializm oznacza – w wolnym tłumaczeniu – „z trzewi”, czyli szczerze i bezkompromisowo. Jeśli szczerość i bezkompromisowość są hasłami kina niezależnego również w 2026 roku, to bardzo się cieszę, że nasz film jest jego częścią, bo to wartości, które są mi bardzo bliskie.”

– mówi reżyserka, nagrodzona już m.in. Paszportem „Polityki”, Orłem 2026 za Odkrycie Roku oraz na-grodą za reżyserię i Złotym Pazurem na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

Sprawdź tytuły filmów Konkursu Głównego „Wytyczanie Drogi”:

„The Son and the Sea”, reż. Stroma Cairns

Reżyserka serialu „Mood” debiutuje filmem fabularnym – to czarujący i ciepły dramat o dojrzewaniu, który łączy znakomitą ścieżkę dźwiękową z dzikim pięknem szkockiego wybrzeża. Główny bohater filmu, Jonah, jest pogubionym młodym mężczyzną, który lekkomyślnie odpycha od siebie nielicznych przyjaciół. Gdy zostaje przymuszony do wizyty u ciotki cierpiącej na demencję, wyrusza w drogę ze swoim kolegą Lee i w dalekiej szkockiej wiosce poznaje dwóch niesłyszących braci bliźniaków oraz pewnego chłopca. Każdy z nich zmaga się z własnymi trudnościami. Poetycki, a zarazem uderzająco na-turalistyczny film traktuje swoich niedoskonałych bohaterów z ciepłem i empatią. Na tle spektakularnychkrajobrazów film staje się refleksyjną medytacją o młodości, emocjonalnej kruchości i potrzebie ludzkiej bliskości. „The Son and the Sea” przypomina, że wszyscy zasługują na zrozumienie, cierpliwość i prze-strzeń, by odnaleźć siebie.

„Before / After”, reż. Manoel Dupont

Parze głównych bohaterów fabularnego debiutu M. Duponta zależy na poprawie swojego wyglądu. Bap-tiste i Jérémy postanawiają udać się razem do Stambułu na przeszczep włosów. Ma to być antidotum nie tylko na ich postępujące łysienie, lecz także na kompleksy. To intymne doświadczenie i wspólna wy-prawa zbliżą ich do siebie w zaskakujący sposób. Dupont w niemal paradokumentalny, momentami poet-ycki, ale i dowcipny sposób porusza tematy przemijania, bliskości i brutalnych kanonów piękna. Jego bo-haterowie, ukazani na tle pulsującej życiem tureckiej metropolii, odnajdują zdecydowanie coś więcej niż tylko remedium na wypadające włosy.

„Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej”, reż. Emi Buchwald

Wchodząca w dorosłość czwórka rodzeństwa próbuje odnaleźć własne ścieżki, nie tracąc przy tym łączą-cych ich więzi. Najmłodszy – Benek – mierzy się z bolesnym odrzuceniem ze strony starszego brata Franka, który dotąd był jego najlepszym przyjacielem. Chłopaka nawiedza także tajemnicza zjawa – Dusiołek – niepozwalająca mu zasnąć i wywołująca napady paniki. Uciekający od rodziny Franek wplą-tuje się w toksyczny związek, wpada w nałóg i pogrąża się w chaosie. Jego stan budzi niepokój Nastki, siostry bliźniaczki, która sama pragnie miłości i stabilizacji. Najstarsza z rodzeństwa – Jana – pracuje nad projektem artystycznym, który ma przynieść ukojenie nie tylko młodszemu rodzeństwu, lecz także jej samej. Emi Buchwald z dużą czułością, ironią i szczerością opowiada o sile rodzinnych więzi, ale rów-nież o potrzebie usamodzielnienia się. Jej film to mocny, nowy autorski głos w polskim kinie.

„Treat Her Like a Lady”, reż. Paloma Aguilera Valdebenito

Główną bohaterką filmu Valdebenito jest Sandra, która mieszka ze swymi dwiema córkami i partnerem na przedmieściach Amsterdamu i ledwo wiąże koniec z końcem. Podejmuje się różnych zajęć – między innymi sprząta mieszkania bogatszych i bardziej uprzywilejowanych obywateli największego miasta Ni-derlandów. Pewnego dnia Sandra dowiaduje się, że jej chłopak ją zdradza i spodziewa się dziecka z inną kobietą. Dodatkowo wisi nad nią widmo niezapłaconych rachunków, groźba eksmisji i przejęcia dzieci przez wadliwy system opieki społecznej. Sandra nie poddaje się i mimo wszystkich tych przeciwności postanawia zawalczyć o siebie i córki. Drugi film fabularny Palomy Aguilery Valdebenito pulsuje ży-ciem, energią i soczystymi kolorami, pomimo trudnych tematów, o jakich opowiada. Film udowadnia, że nawet w desperackich sytuacjach można zachować radość życia i nadzieję na lepszą przyszłość.

„Cotton Queen”, reż. Suzannah Mirghani

Niewielka wioska w Sudanie została wybrana jako miejsce akcji debiutu Suzannah Mirghani. Główną bohaterką filmu jest nastoletnia Nafisa, która dorasta pod silnym wpływem swojej babci. Starsza kobieta nazywana jest królową bawełny i otoczona jest szacunkiem lokalnej społeczności. To właśnie babcia opowiada nastolatce o walkach z brytyjskimi kolonizatorami, ucząc ją tym samym szacunku do tradycji i miejsca, z którego pochodzi. Codzienność lokalnej społeczności zmienia się, gdy do wioski przyjeżdżamłody, wykształcony za granicą biznesmen – Nadir. Film Mirghani to wciągająca opowieść o konflikcie tradycji z nowoczesnością oraz jednostki ze społecznością. Obraz łączy w sobie elementy opowieści o dojrzewaniu, komedii i dramatu obyczajowego z postkolonialnym i ekologicznym komentarzem.

„Renovation”, reż. Gabrielė Urbonaitė

Dobiegająca trzydziestki Ilona właśnie wprowadziła się razem ze swoim chłopakiem do mieszkania w typowym środkowoeuropejskim bloku. Para wydaje się szczęśliwa i wiedzie raczej spokojne życie. Wszystko zmienia się, gdy rozpoczyna się uciążliwy remont budynku. Zdarzenie to wystawia związek bohaterów na ciężką próbę, wywracając do góry nogami ich codzienną rutynę. Litewska reżyserka w bra-wurowy, ironiczny i refleksyjny sposób odsłania uwikłanie pokolenia milenialsów w obietnice lepszego, zachodniego życia, przy równoczesnym, wciąż silnym wpływie postsowieckiej przeszłości. W debiutanc-kim filmie fabularnym autorka podejmuje problematykę pokolenia, którego doświadczenia wydają się uniwersalne pomiędzy Odrą a Narwą.

