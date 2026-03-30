Kobieta zrelaksowana - mit czy kompetencja? Spotkanie wokół premiery książki Nicoli Jane Hobbs

Książka “Kobieta zrelaksowana” dotyka bardzo ważnej kwestii, wspólnej dla nas wszystkich - potrzeby relaksu, odpuszczania i poszukiwania równowagi, aby odnaleźć na nowo energię i moc, która w nas drzemie

- takim wstępem otworzyła wydarzenie Natalia Wojciechowska, prezeska grupy Wydawnictwa Naukowego PWN. Następnie goście wraz z panelistkami zostali zaproszeni do wspólnej podróży przez narrację “Kobiety zrelaksowanej” i wymianę osobistych doświadczeń.

Kobieta zrelaksowana to nie jest kobieta wymasowana, wypoczęta i leżąca na kanapie. To jest kobieta - zgodnie z archetypem - wolna, oddychająca, intuicyjna, autentyczna, przyjmująca. I o tym będziemy rozmawiać

- tak część panelową rozpoczęła prowadząca wydarzenie, Marta Kowalska.

Pierwszy panel poświęcony był tematowi “Perfekcjonizm i presja – dlaczego kobieta nie odpoczywa, nawet gdy może?” Wzięły w nim udział Kamila Szczawińska, Anna Jurgaś oraz Malwina Wędzikowska.

Ta książka przeskanowała moją drogę - powiedziała Malwina Wędzikowska - W wielu aspektach, o których Hobbs pisze, mogłam się odnaleźć. Przypomniałam sobie swoje życie, sposoby na relaks i odnajdywanie miłości do siebie.

Jeden z fragmentów książki bardzo mnie wzruszył - pomyślałam, że kiedyś też tak biegłam, nie słuchając swoich potrzeb. A teraz, będąc w tej podróży, zdaję egzamin z bycia kobietą zrelaksowaną. Trudno w 100% się wyłączyć, bo są dzieci, praca, szkoła, mój staż, ale szukam takich momentów, w których mogę o siebie zadbać - opowiadała Kamila Szczawińska.

Uczestniczki drugiego panelu skupiły się na zagadnieniu odpuszczania, zastanawiając się, czy jest on jedynie psychologicznym sloganem czy procesem neurobiologicznym. W dyskusji wzięły udział dr Joanna Gutral, Orina Krajewska i Monika Raszeja.

Selfcare i umiejętność zadbania o siebie to także umiejętność powiedzenia sobie: nie wiem, nie dam rady, dam sobie spokój. Możemy czytać książki, słuchać podcastów, oglądać programy w poszukiwaniu gotowego przepisu na wieczne szczęście, ale one nie istnieją. To jest praktyka. Książkę „Kobieta zrelaksowana” warto przeczytać, bo jest do pomyślenia, i tę teorię należy wdrożyć w praktykę, poszukując własnych metod i odpowiedzi – podsumowała dr Joanna Gutral.

Odpuszczanie to wolność wyboru do tego, jaka chcę być. Szukanie, podążanie, odbijanie, cofanie. Przekonania są też wspaniałe, wartości, które zyskałyśmy w rodzinie, rytuały, drobne rzeczy, które są nam bliskie, które nas budują. Nie musimy robić wielkiego cięcia i żegnać starego, żeby znaleźć siebie na nowo – powiedziała Orina Krajewska.

Trzeci panel zatytułowany był: “Odpoczynek jako kompetencja. Co działa? Biologia, duchowość, praktyka”. Na ten temat rozmawiały Marta Iwanowska-Polkowska, lek. med. Joanna Ibisz i Natalia Jakuła.

Odpoczynek to kompetencja, a kompetencja to wiedza, umiejętności i postawy. Aby odpoczywać, potrzebujemy wiedzy o tym, czym jest odpoczynek i jakie są jego formy, co jest dobrym odpoczynkiem dla mnie, a także umiejętności rozwijania odpoczywania. Warto bazować na różnych źródłach odpoczynku i cieszę się, że w tej książce wymieniono 10 sposobów - odpoczynek emocjonalny, duchowy, w relacjach, w kontakcie z naturą, odpoczynek przez zabawę, twórczy, w relacjach przez altruizm. Różnorodność daje nam najwięcej wolności - powiedziała Marta Iwanowska - Polkowska.

Spotkanie zakończył warsztat Yin Jogi, prowadzony przez Justina Kirschnera. Było to 45 minut spokojnych ćwiczeń, które pozwoliły uczestniczkom doświadczyć idei “kobiety zrelaksowanej” w praktyce.