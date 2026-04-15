Kanye West w Polsce 2026 - bilety. Jakie ceny? Jak kupić wejściówki na kontrowersyjny koncert?

Adrian Rybak
2026-04-15 12:21

Kanye West wystąpi w Polsce. Ten koncert na pewno wywoła mnóstwo kontrowersji znajdą się osoby, którzy będą próbowały go zbojkotować. Znajdą się jednak też chętni na kupienie biletów. Jak je zdobyć? Ile będą kosztować? Wyjaśniamy, jak i za ile można kupić wejściówki na koncert rapera skandalisty.

Kontrowersyjny koncert Kanye'go Westa w Polsce

Kanye West przyjedzie do naszego kraju już w czerwcu tego roku. Popularny raper ma zagrać 19.06.2026 na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Będzie to show w ramach trasy koncertowej promującej nowy album pod tytułem "Bully". Nie ma jednak wątpliwości, że koncert będzie kontrowersyjny i znajdą się osoby, które będą chciały go zbojkotować. Aby zablokować koncert Kanye'go Westa w Wielkiej Brytanii, potrzebna była interwencja samego burmistrza Londynu, a festiwal, którego Ye miał być headlinerem, stracił głównego sponsora. Nie ma jednak wątpliwości, że Kanye ma tak samo dużo hejterów, jak i fanów. Są osoby, które uważają go za wizjonera i wybitnego muzyka i będą chciałby pójść na jego koncert. Jak się na niego dostać?

Kanye West w Polsce. Jak kupić bilety?

Przedsprzedaż biletów na koncert Kanye Westa w Chorzowie rozpocznie się 20 kwietnia. Aby wziąć w niej udział, należy zarejestrować się na stronie tour.yeezy.com w sekcji Poland, podając adres e-mail oraz numer telefonu. Sprzedaż ogólna ruszy dzień później, czyli 21 kwietnia. Nie wiadomo jeszcze, na jakiej dokładnie stronie internetowej będzie prowadzona sprzedaż. Portal glamrap.pl podaje, że organizatorem koncertu w Polsce będzie ekipa Hałas!. 

Kanye West w Polsce. Ile kosztują bilety?

Oficjalny cennik biletów na koncert Kanyego Westa w Chorzowie nie został jeszcze ujawniony, jednak według serwisu glamrap.pl ceny mogą prezentować się następująco:

  • VIP – 3500 zł
  • Golden Circle – 1800 zł
  • Płyta – 1200 zł
  • Trybuna 1 – 1200 zł
  • Trybuna 2 – 950 zł
  • Trybuna 3 – 850 zł
  • Trybuna 4 – 750 zł
  • Trybuna 5 – 550 zł
