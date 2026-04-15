Kanye West w Polsce 2026 - bilety. Jakie ceny? Jak kupić wejściówki na kontrowersyjny koncert?

Kontrowersyjny koncert Kanye'go Westa w Polsce

Kanye West przyjedzie do naszego kraju już w czerwcu tego roku. Popularny raper ma zagrać 19.06.2026 na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Będzie to show w ramach trasy koncertowej promującej nowy album pod tytułem "Bully". Nie ma jednak wątpliwości, że koncert będzie kontrowersyjny i znajdą się osoby, które będą chciały go zbojkotować. Aby zablokować koncert Kanye'go Westa w Wielkiej Brytanii, potrzebna była interwencja samego burmistrza Londynu, a festiwal, którego Ye miał być headlinerem, stracił głównego sponsora. Nie ma jednak wątpliwości, że Kanye ma tak samo dużo hejterów, jak i fanów. Są osoby, które uważają go za wizjonera i wybitnego muzyka i będą chciałby pójść na jego koncert. Jak się na niego dostać?

Coachella - komentarz

Kanye West w Polsce. Jak kupić bilety?

Przedsprzedaż biletów na koncert Kanye Westa w Chorzowie rozpocznie się 20 kwietnia. Aby wziąć w niej udział, należy zarejestrować się na stronie tour.yeezy.com w sekcji Poland, podając adres e-mail oraz numer telefonu. Sprzedaż ogólna ruszy dzień później, czyli 21 kwietnia. Nie wiadomo jeszcze, na jakiej dokładnie stronie internetowej będzie prowadzona sprzedaż. Portal glamrap.pl podaje, że organizatorem koncertu w Polsce będzie ekipa Hałas!.

Kanye West w Polsce. Ile kosztują bilety?

Oficjalny cennik biletów na koncert Kanyego Westa w Chorzowie nie został jeszcze ujawniony, jednak według serwisu glamrap.pl ceny mogą prezentować się następująco: