Przekroczenie prędkości na trasie Nowa Sól-Przyborów. 21-latek stracił prawo jazdy

Kontrola drogowa na trasie Nowa Sól-Przyborów

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli każdego dnia prowadzą działania mające na celu sprawdzanie prędkości pojazdów. Podczas minionego weekendu, czyli 3 i 4 października 2026 roku, mundurowi monitorowali ruch na trasie łączącej Nową Sól z Przyborowem. To właśnie tam funkcjonariusze zatrzymali do kontroli 21-latka, który poruszał się samochodem marki Audi. Pomiar wykazał, że młody kierowca przekroczył dozwoloną prędkość o 80 km/h, co stało się podstawą do natychmiastowej interwencji.

Wysoka grzywna i punkty karne dla kierowcy Audi

Z powodu zlekceważenia obowiązujących limitów 21-letni mężczyzna musiał liczyć się z surowymi konsekwencjami. Funkcjonariusze ukarali go mandatem karnym w wysokości 2500 zł, a do jego konta dopisano 15 punktów karnych. Dodatkowo policjanci zatrzymali młodej osobie prawo jazdy na okres trzech miesięcy. Mundurowi wskazują, że niedostosowanie prędkości do warunków drogowych jest najczęstszą przyczyną wypadków, ponieważ wyższa prędkość znacznie wydłuża drogę hamowania pojazdu.

Nowe przepisy dotyczące zatrzymywania prawa jazdy

Policjanci przypominają o istotnych zmianach w przepisach, które obowiązują od 3 marca 2026 roku. Obecnie utrata prawa jazdy za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h dotyczy nie tylko obszarów zabudowanych. Uprawnienia są zatrzymywane również na drogach jednojezdniowych dwukierunkowych znajdujących się poza obszarem zabudowanym. Funkcjonariusze apelują do wszystkich uczestników ruchu o respektowanie ograniczeń oraz zdejmowanie nogi z gazu, co pozwala na bezpieczne dotarcie do celu podróży.

Źródło: Policja.pl